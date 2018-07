Fiamme in appartamento | salvato operaio

Appartamento in Fiamme a via Pessina - muore anziana : NAPOLI. Un'anziana è morta nell'incendio di un'abitazione nel centro di Napoli, in via Pessina, poco distante dal Museo archeologico nazionale e da piazza Dante. Le fiamme sono divampate questa ...

Napoli - appartamento in Fiamme nel centro storico : anziana muore carbonizzata : Un incendio in un appartamento ha causato la morte di un'anziana questa mattina, intorno alle 7. Iole Bosio, 81 anni, si trovava nella casa all'ultimo piano del civico 73 in via Pessina,...

Napoli - appartamento in Fiamme nel centro storico : muore anziana : Un incendio in un appartamento ha causato la morte di un'anziana questa mattina, intorno alle 7. Iole Bosio, 81 anni, si trovava nella casa all'ultimo piano del civico 73 in via Pessina,...

Si addormenta con la sigaretta accesa - muore tra le Fiamme del suo appartamento : Dramma a Torrevecchia, periferia ovest di Roma. Un uomo di 36 anni è morto a causa di un incendio che ha mandato a fuoco il suo appartamento, una mansarda in via Ezio Sciamanna. La tragedia si è consumata poco dopo le...

Incendi - Fiamme in un appartamento di Roma : 6 intossicati : Momenti di paura questa mattina a Roma. Un Incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di uno stabile di 5, in via Temistocle Calzecchi Onesti, vicino viale Marconi. Sul posto, intorno alle 6:40, due squadre dei vigili del fuoco che hanno impedito alle fiamme, che si sono sviluppate presumibilmente dalla cucina, di raggiungere altri locali. La famiglia di quattro persone (due adulti e due ragazzi) che occupavano l’abitazione ...

Palermo : Fiamme in appartamento di via Parisio - evacuato il palazzo : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Un incendio è divampato, poco dopo mezzogiorno, in un appartamento al quinto piano di un palazzo di via Cataldo Parisio, a Palermo. Il palazzo è stato evacuato e sul posto sono presenti tre squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fi

Cagliari - Fiamme in un appartamento del centro : anziana salvata dai Vigili del fuoco. Il video dell’operazione : Una donna di ottanta anni salvata, due poliziotti intossicati, la stanza di una abitazione danneggiata e alcuni appartamenti evacuati per circa un’ora. È il bilancio dell’incendio divampato questa mattina in un’abitazione in via San benedetto a Cagliari. Gli agenti della squadra volante, impegnati nel consueto controllo del territorio, transitando in via San benedetto hanno notato del fumo uscir fuori da una finestra e sono ...

Cagliari - Fiamme in una appartamento del centro : anziana salvata dai Vigili del fuoco. Il video dell’operazione : Una donna di ottanta anni salvata, due poliziotti intossicati, la stanza di una abitazione danneggiata e alcuni appartamenti evacuati per circa un’ora. È il bilancio dell’incendio divampato questa mattina in un’abitazione in via San benedetto a Cagliari. Gli agenti della squadra volante, impegnati nel consueto controllo del territorio, transitando in via San benedetto hanno notato del fumo uscir fuori da una finestra e sono ...

Appartamento in Fiamme vicino al Colosseo : Questa notte, intorno alle 3, un incendio è divampato in un Appartamento al primo piano di un palazzo al civico 49 di via Marco Aurelio, poco distante dal Colosseo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, la polizia di Stato e la polizia di Roma Capitale.