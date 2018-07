Festival of Speed di Goodwood 2018 | tutta la Ford che c' è

Festival of Speed 2018 - Passione - adrenalina e storia : questa è Goodwood : Ogni appassionato di motori dovrebbe andare, almeno una volta nella vita, al Festival of Speed di Goodwood. Il motivo? Perché allinterno della tenuta di Charles Gordon-Lennox, conosciuto dal pubblico come Lord March ma più precisamente 11 Duca di Richmond, 11 Duca di Lennox, 11 Duca di Aubigny e 6 Duca di Gordon, la Passione per le automobili si respira ovunque. Vi abbiamo già raccontato il lungo elenco di novità presentate, di modelli unici ...

Ford Mustang star al Goodwood Festival of Speed : Protagonista al Festival of Speed di Goodwood 2018, l’iconica Ford Mustang GT del 1968 guidata da Steve McQueen nell’indimenticabile film BULLITT Limited Edition della Warner Bros, misteriosamente scomparsa dalle scene fino all’inizio di quest’anno. L’auto, protagonista della leggendaria sequenza nel film della Warner Bros., parteciperà alla Goodwood Hillclimb da 1,96 miglia (1,9 chilometri) accompagnata dal […] L'articolo Ford ...

Goodwood - Tutte le novità del Festival of Speed - FOTO GALLERY : Tutto è pronto per uno degli eventi motoristici più importanti dellanno, il Festival of Speed di Goodwood. Una manifestazione dedicata alla velocità, ai grandi campioni del motorsport e alle quattro e due ruote da strada e da competizione più affascinanti di sempre. Quest'anno vi sarà anche un motivo in più per seguire il FOS che proprio nell'edizione 2018 festeggia i suoi primi 25 anni di vita, il suo Silver Jubilee.Non solo hill climb. ...

Maserati Levante - Ghibli e Quattroporte MY19 al Goodwood Festival of Speed : Leva del cambio riprogettata con funzionalità migliorata sui tre modelli Maserati Levante, Ghibli e Quattroporte MY19 Oltre all’anteprima mondiale del Levante GTS V8 e al debutto europeo del Levante Trofeo, Maserati ha scelto la cornice del Goodwood Festival of Speed per la presentazione ufficiale della gamma MY19 dei modelli Levante, Ghibli e Quattroporte, dopo un restyling che ha unito aggiornamenti discreti e nuovi contenuti. Entrambe ...

Goodwood - Tutte le novità del Festival of Speed - FOTO GALLERY : Tutto è pronto per uno degli eventi motoristici più importanti dellanno, il Festival of Speed di Goodwood. Una manifestazione dedicata alla velocità, ai grandi campioni del motorsport e alle quattro e due ruote da strada e da competizione più affascinanti di sempre. Quest'anno vi sarà anche un motivo in più per seguire il FOS che proprio nell'edizione 2018 festeggia i suoi primi 25 anni di vita, il suo Silver Jubilee.Non solo hill climb. ...

Nissan GT-R50 by Italdesign debutta al Goodwood Festival of Speed 2018 : Il 12 luglio, in occasione del Goodwood Festival of Speed a Chichester in Inghilterra, fara' il suo debutto Nissan GT-R50 by Italdesign. Frutto della prima collaborazione in assoluto tra Nissan...

Lamborghini Urus : incredibile spettacolo al Goodwood Festival of Speed 2018 [FOTO] : Nella emozionante location del la Casa del Toro insieme al nuovo Super SUV Urus espone varie supersportive tra cui la Centenario Roadster ll Super Suv Lamborghini Urus fa il suo debutto dinamico nel Regno Unito al Goodwood Festival of Speed 2018. In mostra nel Lamborghini Village insieme alla nuova Huracán Performante Spyder, versione aperta della coupé che vanta performance da record, anche la Urus farà la famosa corsa ‘up the hill’. Tra ...

Goodwood Festival of Speed - la sorpresa Urus" : Disponibile sul mercato da quest'anno, costa 168.852 euro Iva esclusa ed è il terzo modello Lamborghini 'destinato a più che raddoppiare le vendite nel mondo', come dichiarano dalla casa. E non ...