Ferrovie dello Stato assume e cerca nuovi macchinisti

Assunzioni Ferrovie dello Stato/ Offerte di lavoro : posizioni aperte con laurea in ingegneria industriale : Assunzioni Ferrovie dello Stato, nuovi posti di lavoro: si cercano macchinisti e anche altri posti ruoli. Le scadenze sono alla fine di questo mese, partono le candidature.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 01:00:00 GMT)

Assunzioni Ferrovie dello Stato 2018 - posti a tempo indeterminato in tutta Italia : Continua il piano Assunzioni di Ferrovie dello Stato, grazie anche agli sviluppi del Gruppo determinati dalla recente fusione con Anas, l’ente che si occupa della manutenzione di gran parte della rete stradale e autostradale in Italia. Le ultime Offerte di lavoro della maggiore azienda di trasporto ferroviario Italiana riguardano principalmente la ricerca di macchinisti, ragionieri e geometri da inserire presso diverse sedi delle aziende del ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato A Tempo Indeterminato - : Aperte anche le posizioni di consulente del lavoro a Firenze per cui si richiedono candidati con laurea in Giurisprudenza o Economia, conoscenza inglese, Sistema Payroll Zucchetti, con esperienza di ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato 2018 : nuovi posti di lavoro per macchinisti e non solo - al via le candidature - : Oltre a macchinisti e capitreno il gruppo dovrebbe assumere anche 900 Addetti alla Manutenzione e alla Circolazione, insomma si tratta di un piano davvero molto importante che impatterà sul mondo del ...

Nugo è la nuova App integrata dalle Ferrovie dello Stato : In tali spazi, denominati Nugo space experience , i viaggiatori possono entrare nel mondo virtuale di Nugo vivendo un'esperienza sensoriale con storie di persone, immagini di città, mezzi in ...

Assunzioni Ferrovie dello Stato : Recruiting Day il 27 giugno a Roma : Continuano le Assunzioni in Ferrovie dello Stato che, secondo l’ultimo Piano Industriale, dovra' portare all’inserimento di 31 mila nuovi addetti nelle diverse aziende del Gruppo FS nel periodo 2017-2026. Una mole di inserimenti [VIDEO]tale da richiedere l’adozione di iniziative di selezione diverse da quelle tradizionali della pubblicazione delle posizioni aperte sulla pagina dedicata del sito di Ferrovie dello Stato, ecco quindi il grande ...

Ferrovie dello Stato - l’ad Mazzoncini rinviato a giudizio per truffa nell’inchiesta su Umbria mobilità : Il gup di Perugia ha rinviato a giudizio per truffa il numero uno delle Ferrovie dello Stato Renato Mazzoncini e altre tre persone imputati accusate a vario titolo di irregolarità nell’aggiornamento della banca dati dell’Osservatorio trasporto pubblico locale del Ministero dei trasporti. Secondo il pm Manuela Comodi hanno falsato i dati sui ricavi da traffico di Umbria mobilità per la concessione di contributi per poco meno di sei milioni di ...

Sciopero dei treni giovedì 7 e venerdì 8 giugno/ Ferrovie dello Stato e Trenord : disagi per i passeggeri : Sciopero dei treni giovedì 7 e venerdì 8 giugno, Ferrovie dello Stato e Trenord: previsti disagi per i passeggeri a partire dalla tarda serata di domani a seguito di un nuovo stop(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:08:00 GMT)

Ferrovie dello Stato e ANAS : tutte le assunzioni. : ...86 miliardi di euro mediante conferimento dell'intera partecipazione ANAS detenuta dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Gruppo FS, grazie all'entrata di ANAS, diventa il primo polo ...

Agenzia del Demanio e Ferrovie dello Stato Italiane : assunzioni a giugno 2018 : Proseguiamo con il nostro servizio con importanti aggiornamenti riguardanti il settore dell'impiego. Si annuncia che l'Agenzia del Demanio e le Ferrovie dello Stato Italiane hanno indetto vari bandi di concorso pubblico per l'assunzione di numerosi profili professionali. Scopriamo di che cosa si tratta. Posti di lavoro a giugno 2018 L'Agenzia del Demanio ricerca con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato e una retribuzione di 26.208/32.000 ...

Ferrovie dello Stato Italiane : posizioni aperte a maggio-giugno 2018 Video : Eccoci con interessanti notizie inerenti al settore dell'impiego [Video]. Le FS sono alla ricerca di nuove risorse professionali, da collocare con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in localita' Roma Regione Lazio. Ma entriamo nei particolari e scopriamo di che cosa realmente si tratta. Lavoro a maggio-giugno 2018 Si selezionano figure qualificate in funzione di Esperto Tax Compliance, da accogliere mediante la Direzione Centrale ...

Ferrovie dello Stato Italiane : nuove assunzioni fino al 2026 Video : Grandi opportunita' in arrivo dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., la più importante societa' operante nel settore ferroviario nel nostro Paese. Infatti, sta procedendo con la realizzazione del Piano Industriale 2017-2026 [Video], che prevede una radicale riorganizzazione aziendale con un notevole incremento del personale, stimato in circa 31 mila nuove assunzioni in 10 anni. Ferrovie dello Stato Italiane ha aperto una campagna di ...