Fedez | furiosa replica ad una battuta di Costantino Della Gherardesca | ' Trovati un hobbie'

Blastingnews

: Le amiche della sposa definite 'rotonde' e la battuta di dubbio gusto sul concepimento di Leone: il 'bachelorette w… - LiveSicilia : Le amiche della sposa definite 'rotonde' e la battuta di dubbio gusto sul concepimento di Leone: il 'bachelorette w… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Mentre Chiara Ferragni è a Ibiza per festeggiare il suo addio al nubilato con le amiche,pubblica un post di pessimo gusto su twitter inerente la fidanzata del rapper milanese. Immediata la risposta al vetriolo dipromesso sposoFerragni, che convolerà a nozze con Chiara in quel di Noto, in Sicilia il 1 settembre prossimo., alludendo a, si è chiesto perché il conduttore di Pechino Express non si trovi unconsono alla sua età.furibondo per il tweet di"Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento", questo il tweet pubblicato dache ha letteralmente fatto infuriare il rapper, fidanzatopopolarissima fashion blogger. Nonostante l'immediata rimozione del post di pessimo gusto,...