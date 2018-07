Federica Nargi | sirenetta con Matri e la figlia a Formentera E il post col lato b fa

Federica Nargi testimonial di Rebecca : i gioielli Alessandro Testi hanno un’ambassador speciale! [GALLERY] : Per la sua nuova campagna adv Rebecca sceglie la bellissima Testimonial Federica Nargi Per la prima volta nella sua storia, il brand fondato da Alessandro Testi, sempre attento all’immagine glamour delle sue campagne pubblicitarie, si affida ad una Testimonial. Per questa importante novità sceglie un’ambassador speciale, come il legame che unisce ogni donna ai suoi gioielli. Ad interpretare le nuove collezioni Rebecca è Federica Nargi . ...

Federica Nargi - la mamma vip più bella e in forma dell’estate : Federica Nargi, più bella e in forma che mai, sta trascorrendo le sue vacanze sotto il sole di Formentera. Appuntamento d’obbligo di ogni estate dell’ex velina, che ha lì il suo buen retiro estivo, insieme a tanti amici. La 28enne showgirl è volata a Formentera con il compagno Alessandro Matri e la loro piccola Sofia, che a settembre 2018 compirà due anni. Con loro l’amico fraterno di Matri Cristian Brocchi e le amiche del ...

Federica Nargi relax a Formentera con tutta la famiglia : Dopo aver condotto “Colorado”, Federica Nargi si rilassa a Formentera. L’Isola delle Baleari è una delle mete estive preferite della bella ex velina, partita assieme al compagno Alessandro Matri e la figlia Sofia. Federica Nargi fotografata dal settimanale “Nuovo”, appare in ottima forma come sempre si gode la vita di famiglia, occupandosi della piccola e scambiano baci sotto al sole col compagno. Intanto la prossima stagione televisiva per la ...

Matri ko ad Ibiza : Federica Nargi lo stupisce con un balletto sexy al tramonto [VIDEO] : Alessandro Matri stregato dai balletti sexy della compagna Federica Nargi, al tramonto l’ex Velina dà spettacolo con il suo fisico mozzafiato Alessandro Matri sta trascorrendo delle vacanze super ad Ibiza, dove si trova con la sua bellissima compagna Federica Nargi e sua figlia Sofia. La coppia sempre più affiatata se la spassa tra le spiagge ed il mare dell’isola spagnola, in cui le curve dell’ex Velina sono spesso messe in ...

Federica Nargi - sirenetta in bikini a Formentera con Alessandro Matri e la figlia Sofia : Formentera ? Anticipo d?estate per la bella Federcia Nargi. L?ex velina, ora conduttrice di ?Colorado? è partita alla volta dell?isola elle Baleari assieme...