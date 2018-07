Fallen Legion | Rise to Glory - recensione

Fallen Legion : Rise to Glory - pubblicato il trailer di lancio : Fallen Legion: Rise to Glory è una raccolta che comprende Fallen Legion: Sins of an Empire e Fallen Legion: Flames of Rebellion, e come riporta Nintendoeverything ora possiamo vedere in rete il trailer di lancio.Si tratta dei due capitoli complementari di un gioco di ruolo d'azione sviluppato da YummyYummyTummy, pieno di battaglie e di scelte da compiere per il bene del proprio regno. Il giocatore vestirà i panni della principessa Cecile (Fallen ...