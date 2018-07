Faccia a Faccia tra Trump e Putin - Helsinki blindata per il supervertice. «Parliamoci sul serio» : faccia a faccia da oltre due ore tra Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki. Lo ha detto un funzionario finlandese citato dall'AP. La durata prevista era di 90 minuti. Nella stanza con i due...

Nicolò Noto diventerà papà : "Valentina è al 4° mese ma Facciamo ancora l'amore" : Era l'anno 2013 quando Nicolò Noto entrava nella scuola di Amici di Maria de Filippi. Ora il ballerino 25enne oltre che realizzarsi dal punto di vista professionale, sorride anche da quello privato. In un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù ha infatti rivelato che lui e la sua Valentina Nao con la quale si è sposato un anno fa attendono il loro primo figlio: Non è arrivato per caso, ma lo abbiamo cercato e voluto. Io ho fatto tutto ...

A Helsinki il Faccia a Faccia Trump-Putin : “E’ il momento di parlare dei problemi del mondo” : È cominciato a Helsinki l’atteso summit fra Donald Trump e Vladimir Putin. I negoziati avvengono nella Gothic Hall. Dopo un primo incontro alla presenza soltanto degli interpreti, la riunione verrà aperta alle rispettive delegazioni per un pranzo di lavoro nella Sala degli Specchi. «Non siamo andati molto d’accordo negli ultimi anni, ma credo c...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser super hot : «Quante volte Facciamo sesso? Ecco la verità» : L'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sembra procedere a gonfie vele. I due ex gieffini continuano a condividere la loro storia con i follower, con video e foto sui social. E alla domanda...

A Helsinki il Faccia a Faccia Trump-Putin : dal Russiagate alla Siria tutti i nodi sul tavolo : Il giorno dell’atteso summit fra Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki è arrivato. Nonostante Trump, prima di partire per il suo tour europeo, avesse detto che l’incontro con Putin sarebbe stato forse «la più facile» delle tappe, sul tavolo ci sono diversi nodi spinosi che dividono Usa e Russia. Dalla Siria all’Ucraina alla Crimea, dall’interfer...

Premier - diritti e mercato libero. Ma a Cuba la svolta è di Facciata : Nonostante i maquillage di facciata, infatti, il castro-comunismo continua a dominare la vita sociale, economica e politica sull'isola che dista appena 90 miglia marine dalla Florida e l'unica forma ...

Martorano - spara in Faccia alla moglie e poi si getta dal tetto : Tentato femminicidio nella notte a Martorano , alle porte di Parma. Un uomo ha sparato al volto alla moglie con una pistola, detenuta illegalmente. Il gesto violento dell'uomo, che ha estratto l'arma ...

Mondiali Russia - l’altra Faccia della medaglia : le lacrime della Croazia [FOTO] : 1/13 LaPresse - Fabio Delfino FABIO D ...

A "Bersaglio Mobile" il Faccia a Faccia Di Maio - Boccia : Il reddito di dignità migliorerà o peggiorerà la situazione dell'occupazione in Italia? Mentre in Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio contesta la versione del DL arrivata dalla Ragioneria di Stato e il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia manifesta le proprie preoccupazioni per le misure al vaglio del Governo, 'interviene' Enrico Mentana a 'rimettere le cose a posto' con uno speciale Bersaglio Mobile in onda ...

Lasciti - fondi e donazioni : l'altra Faccia della generosità dei friulani : I grandi atti di mecenatismo fanno sempre notizia, ma in Friuli Venezia Giulia scorre un fiume sotterraneo fatto di donazioni, Lasciti e legati che fornisce sostegno essenziale a cultura, solidarietà ...

