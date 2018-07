Fa un complimento a un uomo e viene pestato a sangue

today

: Fa un complimento a un uomo: omosessuale massacrato di botte nella gay street di Milano - MilanoToday - ITnewsMI : Fa un complimento a un uomo: omosessuale massacrato di botte nella gay street di Milano - MilanoToday - LuigiFreda : @PiovonoRoseNere merda per i francesi è un complimento: ci andrei giù peggio. questi cazzoni credono di essere i mi… - PeaceKeepy : @FmMosca Dillo... dopo tanti 'supereroi emotivini' di sx, da dx arriva finalmente 'DASH!!!'?? Super-Uomo bianco che… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Folle serata di violenza lo scorso mercoledì a due passi da via Lecco, in quella che da anni è ormai ribattezzata la gay street di Milano. Verso le 23, come raccontato da Luca De Vito e Franco Vanni su "...