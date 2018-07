Fa i complimenti a un uomo | omosessuale massacrato di botte a Milano

ilgiornale

(Di lunedì 16 luglio 2018) Unè stato vittima di un violento pestaggio per aver fatto i, per strada, a un.Succede a, nei pressi della centralissima gay street meneghina di via Lecco, a un tiro di schioppo da Porta Venezia. Qui, come denunciato sulle pagine di Repubblica, un 38nne tedesco è statodida un ragazzo, che è poi fuggito dopo l"aggressione fisica senza venire ancora identificato dalle forze dell"ordine.Il tutto perché il teutonico gli ha rivolto un complimento, apprezzandone la prestanza fisica. Al che, come scritto nella denuncia, il giovane ha dato in escandescenze, colpendo il gay con calci e pugni al volto, lasciandolo per terra nel sangue.La vittima del pestaggio è stata trasferita all"ospedale San Raffaele, dove è stata operata d"urgenza. Ha riportato la frattura del naso e diverse lesioni, che gli sono costate una prognosi di venti giorni. ...