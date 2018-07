F1 Alfa-Sauber | Leclerc | «Stiamo andando al di sopra delle nostre aspettative»

F1 - tremendo botto di Marcus Ericsson : l’Alfa-Sauber si schianta a 300 km/h contro le barriere [VIDEO] : Pazzesco incidente per Marcus Ericsson durante il Gp di Silverstone, il pilota dell’Alfa-Sauber si schianta a tutta velocità contro le barriere in curva 1 Un incidente pazzesco per Marcus Ericsson, il pilota dell’Alfa-Sauber perde la propria monoposto in curva 1 a 300 km/h, schiantandosi in maniera tremenda contro le barriere. Nessuna conseguenza fisica per il driver danese, uscito immediatamente dal proprio abitacolo sulle ...

Formula 1 - GP Francia : fiamme sull'Alfa-Sauber di Ericsson. E lui non se ne accorge : "Non me ne nono reso conto", ha detto nel post FP1 a Sky Sport. Ericsson sta bene e non ha riportato nessuna conseguenza. ERICSSON: "NON AVEVO VISTO LE fiamme" Guarda tutti i video

Alfa Romeo potrebbe acquistare Sauber - Rumor : ... la terra d'origine di Sauber, Alfa Romeo vorrebbe acquistare il team per poter disporre di una propria scuderia nel mondo della Formula 1 . Alfa Romeo: il Biscione starebbe valutando l'acquisto del ...

Simone Resta lascia la Ferrari - passa all'Alfa Romeo Sauber : Simone Resta lascerà il suo incarico di responsabile coordinamento progetto veicolo in Ferrari: lo rende noto la scuderia di Maranello in una nota firmata dal team principal Maurizio Arrivabene. L'...

Ferrari - lascia il capo progettista Resta : sarà dt dell'Alfa Romeo Sauber : Simone Resta sarà il nuovo direttore tecnico della Alfa Romeo Sauber. Lo ha confermato la scuderia svizzera in un comunicato, pochi minuti dopo l'annuncio della Ferrari sulla rinuncia di Resta all'...

F1 - Simone Resta saluta la Ferrari : sarà il nuovo direttore tecnico della Sauber-Alfa Romeo : La Ferrari ha annunciato con un tweet l’addio di Simone Resta, pronto a diventare nuovo direttore tecnico della Sauber-Alfa Romeo Quello di Monaco è stato l’ultimo Gran Premio in Ferrari per Simone Resta, che dal 31 maggio saluterà il team di Maranello per passare alla Sauber Alfa-Romeo. Nominato da Marchionne nel 2014 come capo progettista, l’ingegnere classe ’70 lascia il Cavallino dopo ben diciassette anni, ...