Extreme Rules 2018 – Match strepitoso fra Ziggler e Rollins | AJ Styles mantiene il

Wwe Extreme Rules - Aj Styles difende il titolo : tutti i match in programma : Tutto pronto per il prossimo grande appuntamento di wrestling. Nella serata americana di domenica 15 luglio, quando in Italia saranno già le prime ore del giorno successivo, andrà infatti in scena Wwe Extreme Rules. Sul ring, come al solito, tutte le migliori stelle della compagnia americana. Tanti match appassionanti, molti dei quali metteranno in palio le cinture di campione nelle diverse categorie. Facciamo il punto della situazione ...