Eva 23 : esce oggi il documentario sull’incidente spaziale di Luca Parmitano : “Spoiler alert: sono ancora vivo”. Così ha twittato qualche giorno fa Luca Parmitano lanciando il trailer di Eva 23, il documentario dedicato all’incidente che, il 16 luglio 2013, durante la sua seconda attività extraveicolare (in gergo “Eva”, appunto) rischiò di farlo annegare a 400 chilometri dalla Terra. Prodotto dalla Space City Films, società texana specializzata nella realizzazione di documentari a tematica aerospaziale, Eva ...

LEvante - “Quando la vita ti obbliga a crescere” : La cantante Levante ha postato sul suo profilo Instagram una foto di lei bambina insieme al suo papà, morto nel 2001 quando aveva solo 14 anni. La cantante siciliana, cresciuta a Torino, ha sempre raccontato, nelle interviste, di come questo lutto abbia segnato profondamente lei e la sua famiglia. Vicino all’immagine di lei sulle spalle del padre (foto ritoccata per non essere riconoscibile), Claudia, questo il suo vero nome, scrive parole ...

Calenda : stop irrilEvanza - andare subito oltre il Pd. Cresce fronte per congresso. Area Dem - farlo subito : Il vento del 4 marzo continua a tirare in Italia, come in gran parte del mondo occidentale. Il voto se non altro ha sgombrato il campo dal ruolo e dalle responsabilità di Matteo Renzi. Il 24 giugno ...

Papa a Ginevra : la missione per Evangelizzare fa crescere l'unità tra i cristiani : E saremmo cattivi custodi se volessimo solo preservarlo, sotterrandolo per paura di essere provocati dalle sfide del mondo , cfr Mt 25,25, '. Ciò di cui abbiamo veramente bisogno è un nuovo slancio ...

Alimenti : il pesce di allEvamento come quello pescato - valori nutrizionali simili : E’ migliore il pesce d’acquacoltura o pescato in mare? In realtà i valori nutrizionali tra i due prodotti sono simili, quello che cambia è il prezzo, spiega Francesco Gai dell’Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa) del Cnr, che si sofferma sulle caratteristiche di questi due prodotti che, avendo quotazioni molto diverse, possono generare dubbi al momento dell’acquisto. “Il pesce allevato non è ancora ...

Poliziotto salva adolescente che volEva buttarsi dal quarto piano : In questo video si vede un ragazzo che siede sul muretto di un terrazzo e un agente che cerca di convincerlo a non buttarsi di sotto. "Le cose sono risolvibili", gli dice. Il giovane chiede di parlare con sua madre e poco dopo il...

Pagelle Francia-Australia - Mondiali 2018 : Pogba decisivo col pallonetto; Evanescente Dembelé - molto bene il portiere aussie Ryan : Di seguito le Pagelle dell’incontro tra Francia e Australia alla Kazan Arena dell’omonima città russa, valida per il gruppo C dei Mondiali 2018, che proprio con questa partita apre le danze. FRANCIA Lloris 6,5 Bravissimo sul brivido che gli fanno correre Tolisso e Sainsbury, si dimostra attento sulle piuttosto rare iniziative dei Socceroos. Non può nulla sul rigore perché decide di tuffarsi dal lato opposto rispetto a quello del ...

Eruzione dEvastante in Guatemala : si aggrava il bilancio delle vittime - sfigurate dalle ceneri incandescenti [GALLERY] : 1/38 ...

In Italia cresce mercato bEvande vegetali - le bevono 12 mln di persone : In Italia cresce mercato bevande vegetali, le bevono 12 mln di persone 29 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Favola della domenica – Il teatro Evanescente : Nel palco semicircolare di un teatro moderno recitavano, durante l’arco di un anno, numerose Compagnie per spettacoli di prosa, lirica e operette. Dietro le quinte lavoravano diverse persone: costumisti, scenografi, elettricisti e tecnici di suoni e di luci. L’ambiente era, per lo più, rumoroso, allegro e, nelle serate di rappresentazione, frenetico e in movimento. In genere, tutto si svolgeva con precisione e professionalità, tranne in alcune ...

XFactor in crisi cerca giudici : entra Asia Argento - esce LEvante. I dubbi di Manuel Agnelli : Per la prossima edizione di X Factor è previsto un parziale rinnovo del tavolo dei giudici e potrebbe arrivare Asia Argento . Levante infatti ha già confermato la sua assenza, Manuel Agnelli è ...

