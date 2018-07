Europeo | l' Italia batte la Finlandia 1-0

Europeo U19 - l'Italia parte col piede giusto : battuta la Finlandia : VAASA, Finlandia, - Comincia col piede giusto l'avventura dell'Italia Under 19 all'Europeo di categoria. A Vaasa, contro i padroni di casa della Finlandia, gli azzurrini si impongono per 1-0 grazie al ...

Europeo U19 - prima ok per l'Italia : 1-0 alla Finlandia - decide Zaniolo : Da lì, nessun titolo, giusto un paio di finali perse , 2008 e 2016, l'ultimo contro la Francia di Mbappè, oggi Campione del Mondo, . Stavolta decide Zaniolo, azzurri a 3 punti come il Portogallo, ...

Brignola e Kane guidano la giovane Italia in Finlandia. Inizia l’Europeo Under 19 : Per chi ama il calcio non è ancora tempo di andare in ferie. Dopo l’atto conclusivo del mondiale in Russia è arrivato il momento di ritirare fuori la sciarpa azzurra e tornare a tifare per la Nazionale. Oggi, in Finlandia, scatta l’Europeo Under 19 con l’Italia intenzionata a giocarsi le sue chance per il titolo. Quello sfuggito due anni fa, in finale, contro la Francia di un giovanissimo e già travolgente ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : Elena Bertocchi si conferma dal metro - Barbu e Placidi conquistano il pass Europeo dai 10 metri : Ultima giornata di gare negli Assoluti 2018 di Tuffi a Bolzano. Elena Bertocchi, medaglia d’oro agli Europei di Kiev 2017 (di specialità) e bronzo iridato a Budapest dal metro sempre l’anno scorso, si conferma campionessa italiana da questo trampolino con il punteggio di 268.10, replicando il successo ottenuto il 21 aprile scorso a Torino nel corso dei primaverili (273.05). Il miglior tuffo della lombarda è stato il doppio e mezzo ...

Beach Volley - Europeo 2018 Olanda. Si parte questa sera! Ed è subito Italia con Rossi e Caminati : Marco Caminati ed Enrico Rossi si prendono la copertina della prima giornata del Campionato Europeo itinerante in Olanda. Spetta ai due romagnoli aprire la kermesse continentale che vede 32 coppie al via nel tabellone maschile e altrettante nel tabellone femminile, con tre binomi Italiani (oltre a Rossi/Caminati anche i campioni in carica Lupo/Nicolai e, in campo femminile, Menegatti/Giombini). Rossi/Caminati saranno in campo questa sera alle ...

Volley – Europeo U20 maschile : esordio positivo per l’Italia - Francia ko : Europeo U20 M: buona la prima per gli azzurrini, 3-0 alla Francia Ottimo esordio per gli azzurrini di Monica Cresta ai Campionati Europei Under 20 Maschili. Nella prima uscita ufficiale, l’Italia si è imposta in modo netto sulla Francia, portandosi a casa la vittoria per 3-0 (28-26, 25-18, 26-24) e riuscendo a dare anche un segnale importante alle altre contendenti della Pool di Kotrijk (Russia, Polonia, Turchia e Belgio). L’andamento del ...

Golf - Europeo nel segno dell’Italia : le Girls azzurre sono d’oro - battuta la Spagna 6-1 : È il secondo titolo conquistato in tre anni per le Girls azzurre con una serie di cinque finali consecutive. Compattezza di squadra, ottimi mezzi tecnici e prima di cominciare ogni gara l’inno per caricarsi Autentico trionfo per le Girls azzurre che hanno conquistato la medaglia d’oro nell’European Girls Amateur Team Championship, ossia il Campionato Europeo, travolgendo in finale la Spagna con un secco 6-1 sul percorso del Forsgården Golf ...

Europeo U19 - Italia in Finlandia : Inizia l’avventura della nazionale Under 19 nella fase finale dell’Europeo di categoria. Gli azzurrini sono partiti questa mattina alla volta di Helsinki e nel tardo pomeriggio raggiungeranno Vaasa, dove lunedì (ore 19) affronteranno i padroni di casa della Finlandia nel match d’esordio del torneo continentale. “Abbiamo fatto un percorso di buon livello – ha ricordato il tecnico Paolo Nicolato a Radio1 Sport ...