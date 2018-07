Euro U19 | Finlandia-Italia 0-1 | Zaniolo decide il match

Europeo U19 - prima ok per l'Italia : 1-0 alla Finlandia - decide Zaniolo : Da lì, nessun titolo, giusto un paio di finali perse , 2008 e 2016, l'ultimo contro la Francia di Mbappè, oggi Campione del Mondo, . Stavolta decide Zaniolo, azzurri a 3 punti come il Portogallo, ...

Softball - Europei U19 2018 : buona la prima per l’Italia. Spagna battuta 9-2 : buona la prima per l’Italia, vincente per 9-2 sulla Spagna al debutto nell’Europeo U19 in programma a Staranzano. Un successo arrivato in cinque riprese, con tre attacchi che hanno portato otto punti e la chiusura al quinto inning. Una vittoria arrivata però in rimonta, perché nella prima ripresa il bunt di Serrano e il singolo di Fe hanno sorpreso la difesa azzurra. Ma la risposta è stata poderosa, perché al secondo lancio del primo ...

Europeo U19 - Italia in Finlandia : Inizia l’avventura della nazionale Under 19 nella fase finale dell’Europeo di categoria. Gli azzurrini sono partiti questa mattina alla volta di Helsinki e nel tardo pomeriggio raggiungeranno Vaasa, dove lunedì (ore 19) affronteranno i padroni di casa della Finlandia nel match d’esordio del torneo continentale. “Abbiamo fatto un percorso di buon livello – ha ricordato il tecnico Paolo Nicolato a Radio1 Sport ...

Europeo U19 - azzurrini in Finlandia : Le prime due classificate del girone si qualificheranno per le semifinali, in un torneo che metterà in palio anche cinque posti per la Coppa del Mondo Under 20 del 2019 in Polonia. L'Italia ha vinto ...

Europeo U19 - in Finlandia il sorteggio della fase finale : Si terrà oggi alle ore 12 locali (le 11 italiane) a Vaasa il sorteggio della fase finale dell’Europeo Under 19 in programma in Finlandia dal 16 al 29 luglio. L’Italia, qualificata grazie al primo posto ottenuto lo scorso marzo in Friuli nella fase élite del torneo, conoscerà le tre avversarie del girone: gli azzurrini potrebbero incontrare i campioni in carica dell’Inghilterra, i padroni di casa della Finlandia o i pari età di ...

