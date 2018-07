Ettore Grenci | ' Che onore aver rappresentato l' Italia in Russia!'

L'Italia ai Mondiali con le note di Ettore Grenci - suo l'inno 'United by love' : Un Mondiale di Calcio senza Nazionale italiana ma non senza italiani, visto che la canzone ufficiale della Coppa del Mondo Fifa 'United by love' è stata composta e prodotta da Ettore Grenci , prima di essere interpretata dalla superstar internazionale Natalia Oreiro , sul web ha già conquistato 2,5 milioni di views ...