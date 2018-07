Estate | medicine in viaggio | le regole salva-farmaco

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) Anche i farmaci soffrono il caldo e conservarli correttamente, soprattutto d’, diventa “una pratica necessaria” talvolta “vita. Perché quando il principio attivo alterato dalle alte temperature non è più efficace, è come se non lo avessimo assunto“. E’ il monito dei farmacisti di Federfarma Verona, che in tempo di vacanze, compere da ultimare e valigie da riempire, ricordano led’oro da seguire per trattare bene medicinali, integratori e creme. Protezioni solari comprese. CREME, UNGUENTI, COLLIRI E SOLARI – Il primo consiglio è quello di “fare un check” dei prodotti che si hanno in casa, “notando eventuali alterazioni di aspetto, colore, odore, consistenza e omogeneità“. Per esempio, “creme e unguenti con il caldo tendono a cambiare il loro stato e quindi, oltre a macchiare stoffe e indumenti ...