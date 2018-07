Unghie “effetto gelatina” : la nuova tendenza per l’Estate 2018 : C’è una meravigliosa sensazione che ti pervade dopo che ti sei fatta le Unghie. Non solo ti sei coccolata, ma hai un aspetto favoloso. E lo sai. Per essere veramente trendy, poi, quest’estate non puoi lasciarti scappare l’ultima tendenza in tema di nail art: le Unghie effetto gelatina. Puoi adottare anche tu senza troppa fatica questa soluzione davvero particolare, che darà un effetto “caramella gommosa” alle tue ...

Con 'Zero Festival' grande musica e cabaret per l'Estate di Pianezza : Al via a Pianezza , TO, , in Via Torino 29/B presso l'area spettacoli 'Vertigo' la Sesta Edizione dello 'Zero Festival Beer', affermata kermesse divenuta con successo parte integrante del circuito ...

Appia Antica - un'Estate a tutto sapore con il peperoncino : peperoncino: dalla Calabria con furore. E così l'estate, già particolarmente rovente i questi giorni, si è trasformata in una stagione ancora più piccante. Lo spettacolare scenario al Casale del ...

Sagre : tanti buoni sapori d'Estate : Completano la festa musica, spettacoli e intrattenimento. Ingresso libero. INFORMAZIONI: www.terredifaenza.it. VULCANO DI BIRRA - Arcidosso, Grosseto, - Boccali levati e libagioni spumeggianti nel ...

Gli orti d'Estate : paradisi da scoprire - tra laghi e alte quote - a Como - Brescia e Bormio : ... il professor Giordano Emilio Ghirardi, allo scopo di coltivare specie vegetali di diversa provenienza, si procurava i semi delle piante desiderate attraverso corrispondenti sparsi in tutto il mondo, ...

10 alimenti top per l’Estate : Estate, periodo di prove costume e di attenzione al fisico. Eppure chi segue diete consigliate da amici o reperite online compie, ovviamente, una gran quantità di errori. Lo spiega un’indagine degli esperti del Centro medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia: «La nostra clinica ha eseguito nel 2017 1.277 visite dietologiche, quest’anno al primo giugno 2018 eravamo già a 1.141 e siamo solamente nel primo semestre. Ciò dimostra la sempre ...

Vicenza : dal Comune con 'Estate Sicura' un call center per gli anziani (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Estate sicura attiva una pluralità di servizi e partner. Tra i servizi gratuiti proposti vi sono l'ascolto e il supporto in situazioni di emergenza; l'assistenza domiciliare urgente con operatore; il ricovero notturno in albergo cittadino e nelle strutture d’emergenza ded

Vicenza : dal Comune con 'Estate Sicura' un call center per gli anziani (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Estate Sicura 2018, quest’anno si inserisce all’interno di una cornice progettuale più ampia. Il lavoro partecipativo “Vicenza insieme si può” relativamente all’area degli anziani ha trovato attuazione nel Bando Periferie, attraverso il quale è stato finanziato il progett

Estate colpi di calore in agguato : ecco come difendersi : Le temperature salgono e il weekend si preannuncia rovente, ma la voglia di esporsi al sole e di fare sport all'aperto è irrefrenabile e rischia di far sottovalutare il rischio di incorrere in un colpo di calore. Per godersi l'Estate in sicurezza invece bisogna fare attenzione, seguendo alcune regole ...

Ferrovia del Brennero - Estate di disagi : lavori in Austria per 45 giorni - in Italia per 5 : TRENTO. Per oltre un mese e mezzo, da oggi, 15 luglio fino al 2 settembre, la linea Ferroviaria del Brennero sarà interrotta sul versante Austriaco, tra Steinach ed Innsbruck, per lavori ...

Vi siete goduti questo weekend di sole? Da lunedì il ciclone islandese "umilia" l'Estate : Una rapida ma intensa depressione in arrivo dall'Europa occidentale tenderà nelle prossime ore a raggiungere le regioni centro-settentrionali dell'Italia, apportando precipitazioni temporalesche, anche intense, dapprima al nord e poi in estensione, domani pomeriggio, al centro, con rinforzo dei venti occidentali e un generale calo delle temperature.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa ...

Vicenza : dal Comune con 'Estate Sicura' un call center per gli anziani : Vicenza, 15 lug. (AdnKronos) - Per il sedicesimo anno, dal 15 giugno e fino al 31 agosto, le persone in difficoltà a Vicenza avranno a disposizione un call center da cui potranno ottenere una risposta tempestiva a inconvenienti o problemi di vario genere che possono verificarsi a causa delle critici