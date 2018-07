Essere troppo intelligenti? Può essere una condanna

Lena Dunham : "con qualche chilo di troppo si può Essere felici" : Lena Dunham è una fra donne più influenti dell'America di oggi. Attrice, scrittrice e regista, è conosciuta prettamente per il ruolo che ha ricoperto per ben sei anni in Girls, serie tv da lei stessa ...

Il lavoratore troppo lento può Essere licenziato : Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito la legittimità di un licenziamento disciplinare intervenuto per eccessiva lentezza del lavoratore. Il dipendente in questione in passato era già stato sanzionato più volte e dunque secondo i giudici la continua negligenza era voluta e dunque sanzionabile con la cessazione del rapporto lavorativo.Continua a leggere

Sandro Veronesi : "Io malato di cancro - ho pensato di Essere troppo giovane per morire" : Ha avuto un tumore, due anni fa. E ha avuto paura di morire, troppo giovane e con dei figli troppo piccoli. Sandro Veronesi, scrittore di Caos Calmo e di Terre Rare, ha raccontato al Corriere della Sera la sua malattia, avuta - ironicamente - proprio mentre scriveva un romanzo il cui protagonista moriva di cancro. "Quando mi hanno comunicato la diagnosi, ho pensato di essere troppo giovane per morire. Che avevo i figli troppo piccoli per morire. ...

Obbligo o verità è un teen horror troppo teen per Essere horror : La maledizione demoniaca manda sms e gli si può rispondere con le emoji: le capisce. Una volta sarebbe stata una soluzione da Scary Movie, da parodia, impensabile in un vero film dell’orrore, invece sempre di più vediamo accadere che entità sovrannaturali comunicano tramite la tecnologia. Accade anche in Obbligo o verità in cui, come in The Ring, la maledizione deve essere comunicata, o meglio, certificata da comunicazioni sia scritte sui muri o ...

Lazzaro felice - un film troppo candido per Essere bello : C’è un mondo rurale dove tutto è incontaminato, le persone vivono di sentimenti semplici e puri, il lavoro uccide di fatica ma fortifica l’animo, la natura aiuta gli umani a vivere in armonia. È il mondo che ama portare sullo schermo la più giovane delle sorelle Rohrwacher, Alice, fresca di premio al Festival di Cannes, che nella prima parte del suo Lazzaro felice ci riporta dritti nella cornice del precedente Le meraviglie. Storie di ragazzi e ...

Alitalia - Calenda : “Nazionalizzare? Falò delle vanità. Azienda troppo piccola per Essere compagnia di bandiera” : “Sento riparlare di nazionalizzazione. Ponderate bene questa scelta che, ammesso risulti percorribile, e ne dubito, rischia di rappresentare un altro Falò delle vanità per chi la propone e per i soldi dei contribuenti”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda all’assemblea di Confindustria. “Alitalia – ha avvertito – è fragile e troppo piccola per tornare a essere da sola una compagnia di ...

Guido Crosetto : 'Giuseppe Conte professore a New York? Smentita troppo veloce per Essere casuale' : ' Giuseppe Conte professore alla New York University? La Smentita sul New York Times troppo veloce per essere casuale'. Guido Crosetto di Fratelli d'Italia, ospite di Omnibus , su La7 , commenta il ...