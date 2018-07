Enrico Ruggeri e il tweet sul venditore ambulante | è polemica

tvzap.kataweb

(Di lunedì 16 luglio 2018) “A cena con mia figlia. Arriva il tipo delle rose, Adidas in tinta con la camicia. Insiste 3/4 minuti e dice che ha fame. Cedo. Pago con 50+20+20+10 centesimi. ‘Non voglio spiccioli’ e se ne va. Gli chiedo scusa, non volevo che qualcuno mi desse del razzista”. Ildiche racconta quel che gli è accaduto con un, non appena raggiunge il cyberspazio, solleva un gran polverone su diversi fronti da parte di utenti che lo accusano di essere taccagno (“Io se uno mi dice che ha fame do 5 euro e ho sicuramente meno soldi di lei, taccagno”) ma anche di avere idee stereotipate circa l’esteriorità di una persona in ristrettezze economiche (“Ma perché undeve per forza essere vestito di stracci?”). A cena con mia figlia. Arriva il tipo delle rose, Adidas in tinta con la camicia. Insiste ...