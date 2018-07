Emissioni diesel - Germania | tre modelli della Opel sotto indagine

Dieselgate - respirare scarichi è una pessima idea. Ma non bastano i filtri a ridurre le Emissioni : Non si acquieta la storia del Dieselgate. Dopo la multa di un miliardo di euro appioppata alla Volkswagen in questi giorni, arriva la notizia dell’arresto dell’amministratore di Audi, Rudolf Stauder, sempre in relazione allo scandalo delle emissioni truccate. Ma è vero che le emissioni dei diesel fanno così male alla salute umana? Sostanzialmente sì, è vero, in particolare per via del particolato fine che emettono. E, con tutta la buona ...

Emissioni - Il gruppo Daimler richiama 774.000 auto diesel in Europa : Il gruppo Daimler dovrà richiamare 774.000 vetture a gasolio in Europa per la presenza di un software irregolare. Lo ha stabilito l'autorità federale tedesca dei Trasporti dopo due incontri, l'ultimo dei quali avvenuto oggi a Berlino, tra il ministro delle Infrastrutture Andreas Scheuer e il ceo dell'azienda Dieter Zetsche.Classe C e GLC. I modelli interessati sono le C200D e le GLC 220D equipaggiate con i motori 1.6 diesel Euro 6, 238.000 delle ...

Emissioni diesel - Volkswagen : stop ai test sugli animali : Il New York Times ha riportato che Volkswagen si impegna a non finanziare più test sugli animali per studiare gli effetti delle Emissioni diesel. L’impegno è stato preso con la nota organizzazione animalista Peta. Volkswagen aveva commissionato studi sui macachi, chiusi per ore in una stanza a guardare cartoni animati e a respirare i gas di scarico delle auto: ciò per valutare l’effetto dei motori diesel sull’ambiente e sulle ...

Emissioni - aperta indagine in Germania sui motori diesel Mercedes : Lo spettro della manipolazione dei dati relativi alle Emissioni inquinanti torna ad aleggiare sulla Germania: questa volta pare che ad incapparci sia stato il gruppo Daimler. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Der Spiegel (che, però, non ha reso note le sue fonti), l’autorità federale dei trasporti tedesca KBA avrebbe aperto un’indagine per appurare l’effettiva regolarità di funzionamento dei motori diesel Mercedes-Benz. Ad essere ...

Porsche nei guai per problemi alle Emissioni : maxi richiamo per Cayenne e Macan diesel [FOTO] : Un nuovo problema relativo alle emissioni falsate ha spinto la motorizzazione tedesca a chiedere un maxi richiamo per ben 60mila unità Nuovi strascichi del dieselgate (nome che identifica lo scandalo emissioni truccate che ha coinvolto il Gruppo Volkswagen) ha costretto la Porsche ad effettuare un maxi richiamo per le versioni diesel dei modelli Cayenne e Macan. L’ente KBA (la Motorizzazione tedesca) ha spinto la Casa di Zuffenhausen a ...