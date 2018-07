Effetto Cristiano Ronaldo | Juventus favorita per la vittoria della Champions | le quote

Effetto Cristiano Ronaldo : corsa ai diritti tv : diritti TV PER CR7 - Il gruppo Eleven Sports comunicherà di avere raggiunto un accordocon IMG, il gruppo americano che negozia i diritti esteri nel mondo, per l'acquisto dei diritti tv della A per la ...

Effetto Cristiano : il Real Madrid perde quasi un milione di followers su Twitter : ... è l'Effetto "social", un aspetto del quale si è parlato molto soprattutto per la portata del campione portoghese sui social media, dove risulta essere per distacco il calciatore più seguito al mondo.

Effetto Cristiano Ronaldo - la Serie A riacquista blasone : in arrivo altri campioni ed una pioggia di milioni : Cristiano Ronaldo è una macchina da soldi, non sarà solo la Juventus a beneficiare del suo arrivo in Italia, bensì tutta la Serie A Cristiano Ronaldo è della Juventus, una notizia che ha sconvolto l’intero mondo del calcio. La Liga perde uno dei campioni più importanti della propria storia, di contro, la nostra Serie A, diventerà uno dei campionati più seguiti da prossimo anno, dato che vi giocherà il calciatore più forte al mondo. ...

Juventus : Effetto Cristiano Ronaldo : Non mi soffermerò sulla bontà dell'eventuale operazione, fermo restando che l'unico modo per poter avvicinare ulteriormente il fatturato a quello di realtà dei primi club al mondo, Real, Barcellona e ...