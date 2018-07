Eclissi | ecco 5 consigli per fotografare al meglio la “Luna di sangue” il 27 luglio

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) La luna piena dipasserà per il centro dell’ombra terrestre nella notte di venerdì 27ed emergerà come ladi. In questa speciale occasione, la luna assumerà una sfumatura rosso intenso/arancione, creando l’opportunità per astronomi e fotografi di catturare un meraviglioso spettacolo. Ladiarriva dopo la Super Luna blu e rossa del 31 gennaio. Da David Noton, fotografo da oltre 30 anni e ambasciatore della Canon, alcuniper scattare le foto perfette alladi. Scoprite in anticipo dove e quando la luna sorgerà nella vostra località È importante comprendere dove la luna apparirà nel cielo. Noton utilizza due app che lo aiutano a tracciare la posizione della luna nel cielo notturno: The Photographer’s Ephemeris e Photopills. Una volta che la luna sarà sorta, siate pronti a scattare perché avrete una finestra di 10-15 minuti ...