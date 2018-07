Eccezionale prezzo per Assassin’s Creed Odyssey | preorder a meno di 50 euro per PS4 e

optimaitalia

: Eccezionale prezzo per #AssassinsCreedOdyssey, preorder a meno di 50 euro per #PS4 e #XboxOne… - OptiMagazine : Eccezionale prezzo per #AssassinsCreedOdyssey, preorder a meno di 50 euro per #PS4 e #XboxOne… - villamontesiro : Approfitta della promozione per acquistare il fantastico Lotus Grill ad un prezzo eccezionale. Con questo straordin… - salieri_andrea : Questo gelato ha di eccezionale solo il prezzo. -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Assassin'sè disponibile in vendita con uno sconto sulveramente imperdibile. Nel corso degli ultimi giorni continuano a susseguirsi le offerte così convenienti sui giochi che in alcuni casi sarebbe veramente da stupidi lasciarsele sfuggire. Il problema è che sono così tante che è difficile scegliere quali sono i titoli da acquistare.Adesso però gli sconti disponibili sono legati soprattutto aldi alcuni titoli che dovrebbero uscire nel corso dei prossimi mesi. La data di uscita ufficiale del nuovo capitolo della saga Ubisoft è in programma per il prossimo 5 ottobre, ma attualmente il gioco può essere preordinato con uno sconto davvero del 30%. In pratica chi non si lascia sfuggire questa incredibile occasione risparmierebbe più di 20rispetto alpieno.Quali sono i prezzi della promozione che interessa Assassin'sper PS4 ...