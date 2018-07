“È il quinto caso” Paura sulla spiaggia italiana | sul posto 118 e polizia

caffeinamagazine

(Di lunedì 16 luglio 2018) Un’altra tragedia si è consumatadi Torre Chianca, nella marina di Lecce, in Puglia. Nel pomeriggio di domenica 15 luglio un uomo di 73 anni, Paolo Ingrosso, di Lizzanello. Si tratta delcaso verificatosi nel Salento dell’inizio dell’estate in circostanze analoghe. Ancora poco chiare le cause della morte. Suli sanitari del 118 hanno provato a riportare in vita l’uomo, tuttavia senza successo. La zona è stata raggiunta anche da alcune volanti della. Il corpo dell’anziano è stato portato presso la camera mortuaria del “Vito Fazzi”, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Solo pochi giorni fa un uomo originario di Cabiate, in provincia di Como, che si trovava in vacanza con la moglie quando è morto mentre stava facendo un bagno in località Fontanelle, lungo la litoranea di Torre San Giovanni, a ...