huffingtonpost

: È il momento di unire le forze che vogliono un cambio radicale di questa Europa - HuffPostItalia : È il momento di unire le forze che vogliono un cambio radicale di questa Europa - zippylab : Pixel In Crisi: La Crisi Più Spettacolare Di Sempre, Il Miglior Momento Per Unire I Puntini… - Dandy1949 : non riesco a capacitarmi delle scelte di Martina quali sono state le ragioni che lo hanno indotto a scegliere quest… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Le prossime elezioni europee rappresentano un passaggio decisivo per l', per l'Italia e, in modo ancora più marcato, per la sinistra. Visto il quadro, si potrebbe dire che le elezioni europee del 2019 determineranno in maniera forse permanente il percorso dellepolitiche, la loro riorganizzazione e il loro posizionamento.L', la definizione del suo futuro, diventeranno, di fatto, il terreno di battaglia e di discussione fra le diverse. Finalmente.La tenuta sociale e politica dell'dipende dalla capacità che avranno lepolitiche della Sinistra di determinare undi rottasul terreno economico, della politica monetaria, della natura della Banca Centrale Europea e del suo ruolo rispetto ai paesi e ai loro debiti sovrani.O l'cambia, o rischia la rottura.Avanzo una proposta: è necessario lavorare, da subito, alla ...