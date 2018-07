È buddista | la chiesa nega il funerale | scoppia la polemica per la 45enne morta di cancro

Latina - negati i funerali in chiesa a una buddista : la protesta di familiari e amici : Il parroco di Borgo Montenero , una frazione del comune di San Felice Circeo , e la diocesi di Latina hanno negato il funerale in chiesa a una donna di 45 anni, Barbara Budai . Il motivo? La sua ...

Latina - negati i funerali in chiesa a una buddista : la protesta di familiari e amici : Latina, negati i funerali in chiesa a una buddista: la protesta di familiari e amici La replica della diocesi: “Per rispetto della stessa volontà e scelte di vita della defunta non è stato ritenuto opportuno celebrare il solo rito cattolico delle esequie” Continua a leggere L'articolo Latina, negati i funerali in chiesa a una buddista: la protesta di familiari e amici proviene da NewsGo.