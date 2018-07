Due laureati su tre trovano lavoro - ma l’Italia resta indietro : Studenti in aula al Politecnico di Milano (LaPresse) Nel 2017 i laureati di età compresa tra i 25 e i 34 anni erano impiegati al 66,2%. Due giovani laureati su tre hanno quindi un lavoro, un dato in crescita del 4,3% rispetto alla misurazione precedente, che risale al 2014, ma che vede lo Stivale ancora in fondo alla classifica Ocse. Il report che rivela questa realtà è stato curato dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario ...