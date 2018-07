Due atleti infortunati alla Transcivetta Malore a passo Pordoi

Inter - muro dell'Atletico per Vrsaljko : Due le alternative : Le alternative - come riportato da Sky Sport - sono Matteo Darmian , con cui i contatti sono continui, e Davide Zappacosta .

Atletica - Diamond League Rabat 2018 : Lasitskene vuole volare - Duello Kendricks-Lavillenie - Baker sfida Rodgers : La Diamond League di Atletica fa tappa a Rabat (Marocco) domani, venerdì 13 luglio. Nessun italiano in gara tra le sedici competizioni che svolgeranno all’interno dello stadio del principe Moulay Abdallah, lì dove l’anno scorso Gianmarco Tamberi ottenne un ottimo secondo posto nel salto in alto. Nell’edizione corrente invece la specialità di “Gimbo” è riservata alle donne: la russa Maryia Lasitskene, al comando ...

Atletica : Finelli-Fedi - Due grossetani campioni italiani master : Grosseto, 11 luglio 2018 - Una doppietta d'oro per l'Atletica Grosseto Banca Tema nei campionati italiani master ad Arezzo, con due portacolori della società maremmana che conquistano il titolo ...

Universiadi a Napoli - ultimo sprint : pronte Due navi per gli atleti : Dopo il braccio di ferro a Roma, i contatti per arrivare a un accordo. Nel vertice di martedì il sottosegretario Giancarlo Giorgetti è stato chiaro: 'Entro il 13 bisogna trovare una soluzione o ...

Vetro 'amico del mare' - parola di Due atleti : Il Vetro è amico del mare. parola di Massimiliano Rosolino e Umberto Pelizzari, due personaggi dello sport che di mare certamente se ne intendono. L'ex campione olimpico di nuoto e il campione mondiale di apnea sono infatti diventati i testimonial social italiani della campagna 'Endless Ocean' ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : L’ITALIA CORRE! Oro nella 4x100m - Tortu vince il Duello con Guliyev : L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella 4×100 ai Giochi del Mediterraneo 2018: la nostra staffetta ha trionfato con pieno merito al termine di una gara tiratissima e di buon spessore tecnico. Gli azzurri erano volati a Tarragona (Spagna) per conquistare il titolo nella competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum e non hanno deluso le aspettative, facendo capire che questa formazione può ...

Atletica - Filippo Tortu per l’impresa : a Madrid per correre sotto i 10”. Papà Salvino : “Può riuscirci. Agli Europei per Due medaglie” : Venerdì 22 giugno potrebbe diventare un giorno storico per l’Atletica leggera italiana. Filippo Tortu sarà impegnato a Madrid e cercherà di correre i 100 metri in meno di 10 secondi: diventerebbe il primo azzurro di sempre a riuscirci, battendo lo storico record di Pietro Mennea. Il brianzolo ha tutte le carte in regola per riuscirsi, a Savona e al Golden Gala di Roma ha rasentato il tempone, e ora è davvero pronto per l’impresa come ...

Atletica : Due vittorie - Due argenti e un bronzo per le Marche nella rassegna tricolore under 18 : Guido Catalano, Alfredo Santarelli, Mattia Mecozzi, Stefano Vitturini , Sport Atl. Fermo, 4x100 metri 43'41 9. Alessia Mariani , Collection Atl. Sambenedettese, peso 11.71 finale, 12.52 qual. 10. ...

Schianto tra scooter e compattatore Ama : Due 18enni in codice rosso - uno è una promessa dell'atletica : Grave incidente nella notte a Roma tra uno scooter Yamaha X enter e un compattatore dei rifiuti dell'Ama. È accaduto intorno all'1.45 in viale Somalia incrocio con via Antrodoco, al quartiere Africano.

Atletica – Golden Gala Pietro Mennea : Duello azzurro con Tortu e Jacobs in pista : Golden Gala Pietro Mennea: Tortu e Jacobs, duello azzurro tra i big Mondiali Tra le stelle del Golden Gala Pietro Mennea brilleranno le frecce azzurre Filippo Tortu e Marcell Jacobs. Grande attesa per i 100 metri dello stadio Olimpico, arricchiti dai due giovani fenomeni dello sprint italiano. Tortu e Jacobs mercoledì scorsa a Savona sono diventati rispettivamente il secondo (10.03) e il quarto azzurro (10.08) della storia. Nel rettilineo sotto ...

Atletica – Eptathlon femminile : superati i Due metri per la prima volta nella storia : superati i due metri per la prima volta nella storia dell’Eptathlon femminile: Thiam 2,01 Nessuna aveva mai saltato due metri in alto nell’Eptathlon femminile. Ci è riuscita oggi per la prima volta Nafissatou Thiam, campionessa olimpica e iridata, con un volo a 2,01 nel meeting di Gotzis, in Austria. La prodezza della fuoriclasse belga, proclamata atleta mondiale dell’anno nel 2017, è arrivata al secondo tentativo per realizzare così una ...

Atletica – Campionati Studenteschi : a Palermo Due giornate di gare : A Palermo i Campionati Studenteschi 2018: due giornate di gare e atleti da tutta Italia Due giornate di Atletica e mille atleti in gara da tutta Italia. Dai Campionati Studenteschi di Palermo parte un messaggio importante: no alle mafie e viva la cultura della legalità. La Finale nazionale per gli Istituti di 2° grado – organizzata dal MIUR, in collaborazione con FIDAL, CONI e CIP – si è aperta mercoledì nel ricordo collettivo del ...

Marcell Jacobs e Filippo Tortu - Due amici che vogliono riscrivere la storia dell'atletica : La storia dello sport insegna, due campioni rivali che non si sopportano, che si guardano in cagnesco, sono una manna, rendono avvincente ogni sfida. Il discorso non vale per loro due, non c'è verso ...

Atletica - Filippo Tortu vince finale 100 metri/ Meeting Savona : a Due centesimi dal record di Mennea : Filippo Tortu, record personale a Savona: 10"03 sui 100 metri, a un soffio da Mennea per il velocista lombardo di soli 19 anni che si migliora di 12/100(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:17:00 GMT)