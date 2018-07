Donna uccisa dal marito nel Salento

Donna uccisa con alcune coltellate alla gola : il marito confessa : Orrore a Trepuzzi in provincia di Lecce, dove una Donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione al primo piano di una palazzina, uccisa con un fendente. E' stato usato un oggetto tagliente, forse un...

Donna uccisa Pesaro : pm - delitto di impeto : ANSA, - Pesaro, 16 LUG - "Un delitto d'impeto. Un omicidio frutto di "un'assoluta perdita di controllo". Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Pesaro, Cristina Tedeschini durante luna ...

Donna uccisa in casa a Pesaro - il killer confessa : «Sabrina era mia amica - non so perché l’ho fatto» : Ha confessato al termine d’una notte di interrogatori, ammettendo di averla colpita a coltellate dopo una lite: «Non so perché l’ho fatto», ha ribadito dopo che per almeno un paio d’ore aveva provato disperatamente a negare. E’ un marocchino di 38 anni, Zakaria Safri, imbianchino, l’assassino di Sabrina Malipiero, la commessa cinquantaduenne trovat...

Donna uccisa a Pesaro - 38enne confessa l omicidio 'Non so perché l ho fatto' : Pesaro - È un cittadino marocchino, Zakaria Safri, 38 anni, imbianchino disoccupato, l'assassino di Sabrina Malipiero , la 52enne uccisa con una coltellata alla gola nella sua casa in via Pantano a ...

Pesaro - Donna di 52 anni uccisa in casa : fermato un uomo che ha confessato : È un cittadino marocchino il presunto assassino di Sabrina Malipiero, la 52enne uccisa con una coltellata alla gola, nella sua casa in via Pantano a Pesaro. L’uomo, uno della decina di persone su cui si erano focalizzate le indagini nelle ultime ore, è stato sentito contemporaneamente agli altri e ha negato per tutta la notte. Questa mattina ha confessato davanti al pm Silvia Cecchi e agli investigatori della Squadra Mobile pesarese. La vitima ...

