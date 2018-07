DL DIGNITÀ | GOVERNO CONTRO BOERI | “DIMETTITI” Martino | Tutte proporzioni senza

DL DIGNITÀ - Governo contro Boeri : “Dimettiti”/ Forza Italia : "Stravolgeremo il Decreto" : Decreto Dignità, Di Maio e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 21:04:00 GMT)

Governo : Gelmini - M5S incapace grida al complotto su dl DIGNITÀ - sveglia Lega : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “ª”è lampante: M5S è incapace di governare. Il primo provvedimento, il decreto dignità, è pieno di errori e la sua relazione tecnica smaschera gli effetti recessivi che avrà sulla nostra economia. Luigi Di Maio grida al complotto ma dovrebbe fare mea culpa. La Lega si svegli”¬”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo ...

Dl DIGNITÀ - Di Maio furioso sconfessa la relazione : '-8000 posti di lavoro? Numeri non del governo' : La stima contenuta nella relazione tecnica della Ragioneria di Stato. Ma il ministro del Lavoro adombra responsabilità di uomini vicini all'ex ministro Padoan. Dal Mef ribattono: 'Quei Numeri non li ...

Dl DIGNITÀ - Di Maio : 8 mila posti in meno non è numero del governo : Il ministro dello Sviluppo e del Lavoro contesta il fatto che nella relazione tecnica che accompagna il decreto dignità si ipotizzi che si possano perdere 8.000 posti di lavoro per effetto del ...

Dl DIGNITÀ - Di Maio : "8 mila posti in meno? Numeri non del Governo"/ Video - "Abbiamo contro le lobby" : Decreto Dignità, Mattarella firma il testo: arriva l'ok del Presidente della Repubblica, la Ragioneria di Stato ha trovato le coperture, ecco tutte le novità(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:36:00 GMT)

Dl DIGNITÀ - Di Maio '8mila posti in meno Quel numero sulla relazione non l ha messo il governo' : '80mila è un numero che non sta da nessuna parte, mi faccio una risata'. Lo dice Luigi Di Maio in un video su Fb a proposito delle critiche al dl dignità che porterebbe a un contrazione di 80mila ...

Dl DIGNITÀ - Berlusconi : M5s vetero-comunisti inadatti al governo : Roma, 14 lug., askanews, - 'Io credo che l'eccezionalità della situazione politica nazionale non debba compromettere la coesione dei programmi e dei contenuti della nostra coalizione. Sta piuttosto a chi ha voluto dare vita al governo Conte riuscire a far valere quelle ...

"E la chiamano DIGNITÀ" : col decreto del governo 80mila posti di lavoro in meno : Ottomila posti di lavoro in meno l'anno. Ottantamila in 10 anni. E' questa la stima inserita nella relazione tecnica che accompagna il decreto dignità, pubblicato...

Lavoro : Gasparri - governo ritiri dl DIGNITÀ - così va a sbattere : Roma, 14 lug. , AdnKronos, 'Il governo non ci ascolta e con ostinazione degna di miglior causa va a sbattere. ritirino subito il decreto sull'economia, nato dopo un difficile travaglio, e si mettano con umiltà intorno a un tavolo per valutare cosa serve realmente per creare Lavoro'. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri , FI, . 'Siamo ...

