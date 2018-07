Dl dignità modificato di nascosto | è scontro tra Di Maio e Padoan

Blastingnews

(Di lunedì 16 luglio 2018) Sembra avere tutti i contorni del giallo politico la vicenda della modifica, avvenuta nottetempo, di una parte del Dl dignita' del governo Conte VIDEO, da poco firmato anche dal presidente della Repubblica ed entrato, dunque, in vigore. Il ministro del Lavoro, nonché vice premier e leader del M5S, Luigi Di, con un video postato su Facebook, accusa una non meglio precisata ‘manina’, probabilmente mossa per conto di “lobby di tutti i tipi”, di aver aggiunto dinel testo un passaggio nel quale si specifica che il provvedimento fara' perdere 8.000 posti di lavoro in un anno. Una falsita', secondo Di, che nessun ministero del governo giallo-verde ha avallato. Allora chi sarebbe il responsabile? Il capo pentastellato nomi non ne fa ma, a poche ore di distanza, arriva la dura replica dell’ex ministro dell’Economia dei governi Renzi e Gentiloni, Pier Carlo. ...