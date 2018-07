Diretta Temptation Island 2018 seconda puntata oggi | Ida e Riccardo in crisi

Blastingnews

: Il reality birichino di Canale 5 colpisce ancora: ricordate il corteggiatore del Trono Over? Anticipazione piccante - Libero_official : Il reality birichino di Canale 5 colpisce ancora: ricordate il corteggiatore del Trono Over? Anticipazione piccante - zazoomblog : Temptation Island 2018- Anticipazioni e diretta: Oronzo e Valentina lindiscrezione prima del falò(16 luglio) -… - notizie_star : DIRETTA Temptation Island in arrivo nuovi falò di confronto: -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Stasera in prime time su Canale 5 andrà in onda ladi. Il reality show delle tentazioni riserverà nuovi scoppiettanti colpi di scena, tra cui il secondo falò tra Oronzo e Valentina, la coppia protagonista della scorsa settimana. Dopo l'addio di Valentina, sarà Oronzo a chiedere di poter rivedere la fidanzata per un ulteriore chiarimento. Noi seguiremo lainminuto per minuto per darvi tutti gli aggiornamenti su quanto accadrà. Le anticipazioni delladiLe anticipazioni surivelano che in questasi parlerà a lungo anche di Ida e. I due stanno vivendo un momento molto difficile della loro relazione e stasera in soccorso della Platano arriverà anche Gemma Galgani, pronta a sostenerla e ad indicarle la retta via da seguire per il futuro. Si vocifera che ...