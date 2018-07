Didier Dechamps | l’ora di vincere | l’intervista esclusiva di GQ

gqitalia

(Di lunedì 16 luglio 2018) «Le do trenta minuti esatti di orologio. Il mio Spirit of Big Bang è precisissimo. L’unica concessione che posso fare è di parlare italiano. L’ho imparato origliando le conversazioni sul campo di allenamento tra Michel Platini e Gianni Agnelli nei miei anni juventini». È rimasto uguale a quando era un centrocampista pignolo, che non sbagliava né sprecava mai un passaggio,Deschamps, 50 anni a ottobre, allenatore della Francia, nazionale tra le sicure protagoniste della Coppa del Mondo che inizia il 14 giugno in Russia e poi campione, NdR. L’Avvocato portava l’orologio sul polsino della camicia. Lei, Friend of Hublot, official Timekeeper del Mondiale, dove lo indossa? Ne ho due, lo Spirit of Big Bang in oro e ceramica che porto nelle serate speciali, e il Big Bang Steel Blue, più sportivo, che metto anche negli allenamenti, entrambi al polso. È un accessorio che definisce ...