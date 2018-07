Diamo il benvenuto ai nuovi smartwatch Emporio Armani Connected

Google Play Giochi si aggiorna alla v5.8.84 : Diamo il benvenuto a Snake : Un nuovo aggiornamento per Google Play Giochi è attualmente in fase di roll out. La versione ammodernata segna il numero 5.8.84 e, sebbene non sia disponibile per tutti sul Play Store di Google, sappiamo che accoglie fra i Giochi incorporati un nuovo titolo che già è compreso nel sistema di Google Assistant: si tratta di Snake. L'articolo Google Play Giochi si aggiorna alla v5.8.84: diamo il benvenuto a Snake proviene da TuttoAndroid.