Di Maio | Precarietà soprattutto in aziende di Stato

DECRETO DIGNITÀ/ Di Maio sbaglia bersaglio e aumenta la precarietà : Il DECRETO DIGNITÀ penalizza in maniera piuttosto evidente il lavoro somministrato e non combatte la vera precarietà, che anzi diventa così strutturale. LUIGI DEGAN(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:07:00 GMT)LAVORO E POLITICA/ Le sviste di Di Maio tra Ilva e Centri per l'impiego, di G. SabellaREDDITO DI CITTADINANZA/ Ecco il primo step per realizzare la promessa M5s, di G. Palmerini

Di Maio difende il decreto dignità : “La precarietà è una sciagura per lavoratori e imprese” : Il vicepremier Luigi Di Maio difende sul Blog delle Stelle il suo decreto dignità dalle "critiche di quei politici che hanno ridotto l’Italia così come è oggi". Per gli imprenditori misure fiscali, per i lavoratori "un freno ai contratti a termine"; l'Italia è poi la prima in Ue a vietare la "la pubblicità sull'azzardo".Continua a leggere

Luigi Di Maio lancia gli sgravi per le aziende : “Per combattere la precarietà ridurremo il costo del lavoro” : "La precarietà è una sciagura anche per le aziende, perché se non ci sono clienti si ferma anche la produzione. Ma quello che faremo per loro sarà più chiaro nella legge di bilancio, quando ridurremo il costo del lavoro", ha dichiarato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio al quotidiano La Stampa.Continua a leggere

**Lavoro : Di Maio - meno precarietà più crescita demografica** : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – La precarietà “è una piaga che sta danneggiando le famiglia e la nascita di nuove. Contrastarla è un modo per permettere la crescita demografica, combatterla vuol dire consentire ai giovani di farsi una famiglia, vuol dire meno stress e depressione, in un paese dove abbiamo tra i più alti usi di antidepressivi” e la “precarietà incide tantissimo”. Così Luigi Di Maio, in conferenza ...

Decreto Dignità - Di Maio : 'Ho dichiarato guerra alla precarietà' : "Vogliamo ridare la Dignità" lo ha detto Luigi Di Maio , ministro del Lavoro, spiegando a " Stasera Italia " tutte le iniziative che vorrebbe mettere in atto. Un vero e proprio ritorno ai diritti ...

Domino’s pizza apre a Torino : “45 rider assunti a tempo pieno”. Di Maio : “Bravi - guerra alla precarietà è appena iniziata” : Tre punti vendita in città, sessanta persone assunte a tempo pieno. E 45 di queste saranno fattorini. Domino’s pizza sbarca a Torino e lo fa controcorrente. Già dall’accensione del primo forno a metà luglio, che sarà poi seguita da altre due apertura nei mesi successivi, la società americana famosa per le pizze a stelle e strisce ha deciso di assumere i propri fattorini. “Per ogni punto vendita avremo 20 persone, di cui 12-15 ...

Di Maio : no precarietà - rivedere Jobs Act : 10.55 "Ho trovato un interlocutore valido nella commissaria Ue Thyssen.Ho spiegato che 3 milioni di italiani non hanno cibo.Dobbiamo rimettere in piedi i centri per l'impiego e fare il reddito di cittadinanza. Ci aspettiamo sostegno dall'Europa".Così il ministro del Lavoro Di Maio, ad Agorà su Rai3. "Il Jobs Act ha ulteriormente precarizzato la vita dei cittadini. Va rivisto, voglio combattere la precarietà", dice. Bene la legge del Lazio sui ...

RIDER - DI Maio INCONTRA FOODORA E GLOVO/ Ministro alle aziende : “no ricatti - stop alla precarietà” : FOODORA contro Di MAIO e il decreto dignità RIDER: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". La replica del Ministro: "no ricatti sui RIDER, assumiamoli"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Di Maio : “Firmerò decreto dignità”/ Cos'è e cosa prevede : lotta alla precarietà e a delocalizzazioni : Di Maio: “Firmerò decreto dignità”. Cos'è e cosa prevede: imprese (niente redditometro e studi di settore) lotta alla precarietà e delocalizzazioni, stop a pubblicità gioco d'azzardo(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 19:54:00 GMT)

Di Maio : “Voglio ridurre la precarietà” : Catania, 3 giu. (Adnkronos) – “Voglio ridurre la precarietà il più possibile. Domani mattina al ministero del Lavoro incontrerò alcuni ragazzi che fanno i riders, quelli che vengono pagati da una app pochi euro al giorno e con i quali voglio discutere di diritti da garantire a tutte le categorie di lavoratori”. Lo ha detto a Catania il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine di un incontro ...

Di Maio : “Voglio ridurre la precarietà” : Catania, 3 giu. (Adnkronos) – “Voglio ridurre la precarietà il più possibile. Domani mattina al ministero del Lavoro incontrerò alcuni ragazzi che fanno i riders, quelli che vengono pagati da una app pochi euro al giorno e con i quali voglio discutere di diritti da garantire a tutte le categorie di lavoratori”. Lo ha detto a Catania il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a margine di un incontro ...

Di Maio : "Il Jobs Act va rivisto - crea troppa precarietà" : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi per quanto è precaria la sua vita e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre". Così Luigi Di ...

Di Maio è carico : 'Come rivediamo il Jobs Act : crea troppa precarietà - e la Fornero....' : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre', ha detto. 'Spesometro via e investire nelle auto ...

Di Maio parla dal Mise : “Jobs Act va rivisto - crea troppa precarietà” : Di Maio parla da ministro del Lavoro dei primi provvedimenti sul tavolo: "Tra le iniziative da affrontare subito, nel breve medio e lungo periodo, ci sono il via allo spesometro, al redditometro, alle spese di settore. Poi dobbiamo portare avanti delle politiche industriali, con investimenti nell'auto elettrica".Continua a leggere