Deutsche Bank splende grazie ai dati del 2° trimestre

Campari brinda a Deutsche Bank che alza il prezzo obiettivo : Rialzo marcato per Campari , che tratta in utile dell'1,93% sui valori precedenti grazie ad un revisione al rialzo del prezzo obiettivo per mano di Deutsche Bank. Gli esperti della banca tedesca, ...

La strana morte del miliardario cinese Wang Jian che espanse l'impero Hna fino a Deutsche Bank : Wang Jian stava per mettersi in posa davanti una chiesa su una rupe di Bonnieux nel sudest della Francia, era in quel momento che passa tra

Deutsche Bank - divisione Usa non passa gli stress test della Fed. Rimandate Goldman Sachs e Morgan Stanley : La seconda parte degli stress test condotti dalla Federal Reserve – quella che esamina la qualità della gestione e dei piani di capitale – ha bocciato la divisione statunitense di Deutsche Bank. Nel suo esame qualitativo, la banca centrale americana ha trovato “carenze ampie e critiche” nei sistemi interni di controllo e nei dati. Il gruppo tedesco è l’unico tra i 35 istituti esaminati dalla Fed a non aver ricevuto ...

SPY FINANZA/ Banche e derivati - arriva il colpo da ko contro Deutsche Bank e Merkel : La vigilanza Bce ha deciso di accendere i fari anche sui derivati. E nell'occhio del ciclone finisce DB. Che ha in pancia titoli tossici nominali per 48 trilioni di euro. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:28:00 GMT)SPY FINANZA/ I 4 motivi che fanno tremare la Merkel (e gioire Macron), di M. BottarelliBORSE & BCE/ L'Europa è vicina al collasso: l'ultimo avvertimento di Draghi, di P. Annoni

Perché Deutsche Bank barcolla : ... poi, purtroppo, come hanno fatto tante altre banche, ha favorito il rischio e la speculazione rispetto all'economia reale. Tra gli analisti indipendenti alcuni dicono che, se si collega la ...

Bce sta guardando a trading book di BNP Paribas - Deutsche Bank e Société Générale : La Bce sta esaminando attentamente i trading book di tre banche tra le principali in Europa: si tratta di BNP Paribas, Deutsche Bank e Société Générale. E' quanto riporta Bloomberg, sulla base di ...

Le città del mondo dove i dipendenti guadagnano di più secondo Deutsche Bank : Quali sono le città in cui i dipendenti guadagnano di più? A dircelo è il report di Deutsche Bank, "Mapping the world's pricing", basato sull'andamento dei prezzi nelle città del mondo. Si tratta di ...

Scatto rialzista per Deutsche Bank : Effervescente la prima banca tedesca come assets , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,24%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...