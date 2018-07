Deschamps Elysees e non solo La metro di Parigi rinomina 6 stazioni per festeggiare i

huffingtonpost

: #Deschamps Elysèes' '#CR7, un extraterrestre a Torino' ??Buonanotte con le prime pagine e i titoli sportivi dei quo… - DiMarzio : #Deschamps Elysèes' '#CR7, un extraterrestre a Torino' ??Buonanotte con le prime pagine e i titoli sportivi dei quo… - repubblica : Francia campione, sei fermate omaggio della metro di Parigi: da Deschamps Elysèes a Bercy les Bleus - CorSport : Ecco la #primapagina di oggi: - #Russia2018, #Deschamps Élysées; - #CristianoRonaldo, tu scendi dalle stelle... Leg… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Ladicelebra la vittoria della nazionale francese ai Mondiali di calciondo, per un giorno, sei.Così la fermata Avron della linea 2 prenderà il nome "Nous Avron Gagnè", tradotto "abbiamo vinto". La fermata Charles de Gaulle-Etoile cambia in "On a 2 ètoiles", le due stelle riferimento alle due coppe mondiali vinte finora. La stazione Victor Hugo diventa "Victor Hugo Lloris", in onore del portiere e capitano, che la coppa l'ha alzata al cielo. Bercy (linea 6 e 14) diventa "Bercy les Bleus". La stazione Notre-Dame des Champs della linea 12 che si trasforma in "Notre Didier" in omaggio all'allenatore eroe. A lui è dedicata anche la fermata "Champs-Elysèes - Clèmenceau (linea 13) per oggi "Elysèes - Clèmenceau".La rete che gestisce il servizio dellapolitanana aveva ...