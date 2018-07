Deschamps e Mbappé | è storia Come Beckenbauer | come Pelé

Francia campione del mondo Deschamps : "Che forza mentale" Mbappé super. E la sexy tifosa... : Piegata 4-2 la Croazia e per i transalpini è un nuovo trionfo dopo quello dei Mondiali giocati in casa nel 1998 (3-0 al Brasile di Ronaldo, firmato Zidane). Un successo che fa dimenticare le lacrime di Germania 2006 quando i francesi persero in finale contro l'Italia di Cannavaro ai rigori (il famoso match della testata di Zidane a Materazzi). Il ct Deschamps torna a essere campione del mondo, visto che era in campo - da giocatore - ...

Mondiali Russia 2018 - Deschamps confeziona un gioiello : Francia in finale - Mbappè stella assoluta - il Belgio si scioglie : Mondiali Russia 2018, la Francia è la prima finalista della competizione, il Belgio messo al tappeto, adesso si attende di conoscere la prossima avversaria Mondiali Russia 2018, la prima finalista è la Francia di Didier Deschamps. Questa sera i Galletti hanno superato il Belgio, dimostrandosi superiori in tutto e per tutto alla squadra guidata da Martinez. Più solida e matura questa Francia, rispetto ad una Nazionale belga che comunque ...

Deschamps carica Mbappé : "Voli più in alto" : Francia-Belgio, in programma martedì a San Pietroburgo, non sarà una partita come le altre, almeno per due motivi: per la rivalità fra 'cugini', legati da irrisolti problemi linguistici e coloniali, ...

Francia Argentina 4-3 - doppietta di Mbappé e Nazionale di Deschamps ai quarti. Messi va a casa : 14:57 LA CRONACA 30 giu 17:53 96' - È FINITAAAAAAAAAAAA!!! LA Francia VOLA AI QUARTI, MA CHE BRIVIDO NEL FINALE CON LA DEVIAZIONE DI MEZA CHE FINISCE A UN PASSO DALLA PORTA 30 giu 17:51 94' - ...