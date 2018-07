Denunciato dalla Polizia tassista abusivo

Ivrea : Denunciato dalla Finanza per evasione fiscale estore di videoslot attivo anche in Granda : E' il proprietario di oltre 200 videoslot sparse un po' in tutto il Piemonte, oltre che di un bar nel canavese dove, in un locale attiguo, ha installato una decinadi slot; ingentissimo il volume d'...

Consulente del lavoro truffava l'INPS - scoperto e Denunciato dalla Guardia di Finanza : Chieti - Scoperta truffa all’INPS per € 30.000. Consulente del lavoro architetta sistema di frode per evitare il pagamento dei contributi assistenziali e con la complicità di alcuni dipendenti, simula licenziamenti per garantirsi anche le indennità di disoccupazione. I militari della Compagnia di Lanciano, su specifiche direttive impartite dalla locale Procura della Repubblica, hanno scovato uno studio professionale ubicato in Val di ...

Perugia - danneggia mezzi pubblici per obbligare i conducenti a fermarsi : Denunciato dalla polizia per interruzione di pubblico servizio : Perugia Per circa un anno una linea del trasporto urbano di BUS ITALIA è stata oggetto di aggressione con lanci di pietre da parte di un ragazzo ventottenne che "pretendeva" di far arrestare ogni ...

Tampona moto in preda all'alcool 43enne Denunciato dalla Polstrada : Il personale della Polstrada di Palmi ha effettuato i primi accertamenti sulla scienza dell'incidente, rinvenendo nell'abitacolo del veicolo uno spinello ancora acceso. L'autista dell'autovettura è ...

Foligno - ladro acrobata tenta furto ma viene rintracciato e Denunciato dalla Polfer :