Demi Moore La separazione da Bruce Willis? Era geloso che da calva stessi meglio

Demi Moore sul divorzio da Bruce Willis : ‘Geloso perché rasata sto meglio di lui’ : “Posso dire onestamente che è stata tutta colpa della gelosia perché Bruce non ha mai superato che, rasata a zero, io stessi meglio di lui“: Demi Moore ha risposto con questa battuta alla domanda sul perché lei e Bruce Willis, suo marito dal 1987 al 2000, si siano lasciati e l’ovvio riferimento è al suo film del 1997, Soldato Jane. Ospiti entrambi nel corso della trasmissione Comedy Central Roast, in cui un personaggio famoso ...