Demi Lovato sarebbe stata vista mano nella mano con G-Eazy - l'ex di Halsey : Si sono lasciati a inizio luglio

Iggy Azalea sapeva che Demi Lovato ha infranto la sobrietà : "Ero molto preoccupata" : Lo ha poi raccontato in "Sober"

Demi Lovato ha postato un video fantastico per celebrare un anno di "Sorry Not Sorry" : Ebbene sì, è già passato un anno!

Chi sarà la star nel nuovo album di Selena Gomez? Ipotesi sul duetto da Taylor Swift a Demi Lovato e Katy Perry : Il nuovo album di Selena Gomez non ha ancora un titolo né una data d'uscita e a dirla tutta la popstar ha specificato di non avere alcuna fretta di pubblicarlo, preferendo invece prendersi tutto il tempo necessario per rifinirlo al meglio anche a costo di impiegarci anni per ottenere il risultato sperato. Una nuova indiscrezione sul contenuto del disco, però, sta stuzzicando la curiosità del pubblico, lasciando sperare in una pubblicazione ...

Demi Lovato e Ruby Rose flirtano su Instagram : Occhi a cuore

Demi Lovato ha annunciato l'arrivo di grandi novità che potrebbero riguardare l'Italia : Ecco perché

David Guetta starebbe per pubblicare una nuova canzone con Demi Lovato e J Balvin : BOOM

Demi Lovato : il video ringraziamento postato dopo la fine del tour europeo ti renderà orgoglioso : Aww!

Demi Lovato : il suo ringraziamento dopo il concerto in Italia non potrebbe renderti più felice : "Gratzi" is the new grazie

Video e scaletta del (breve) concerto di Demi Lovato a Bologna - il debutto in Italia lascia l’amaro in bocca : Il concerto di Demi Lovato a Bologna mercoledì 27 giugno ha segnato il debutto ufficiale dell'ex stellina Disney nel nostro Paese. Ieri sera Demi Lovato ha presentato il suo nuovo show al pubblico Italiano, oltre che i brani dell'ultimo album Tell Me You Love Me, rilasciato lo scorso settembre. La superstar internazionale si è esibita ieri sera all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, la sua prima volta in Italia con un concerto dal vivo: ...

Demi Lovato a Bologna : la sua reazione mentre i fan le cantano "Sei bellissima" ti scioglierà il cuore : Aww <3

Demi Lovato in venti momenti top (in attesa del suo primo concerto in Italia) : L’ex reginetta Disney debutta in Italia per la penultima tappa europea del suo Tell Me You Love Me World Tour, mercoledì 27 giugno all’Unipol Arena di Casalecchio sul Reno (Bologna). LEGGI ANCHEDemi Lovato arriva in Italia La «guerriera» del pop ha esorcizzato con la musica i fantasmi del suo passato, dalla bulimia all’autolesionismo fino alle dipendenze varie, come l’alcolismo, in cui è ricascata di recente (lo canta nel nuovo ...

Demi Lovato : ecco gli orari e tutte le informazioni utili per il concerto di Bologna : STASERA

Scaletta di Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour : orari e ultimi biglietti disponibili : Demi Lovato a Bologna per il Tell Me You Love Me Tour 2018: questa sera la cantante sarà in concerto per la prima volta in Italia per l'unica data italiana della Tournée. Demi Lovato si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna, in uno show attesissimo e richiestissimo dai fan. La cantante ex sTellina Disney presenterà al pubblico italiano il nuovo album rilasciato lo scorso settembre, Tell Me You Love Me, anticipato dai ...