Deliveroo | rider chiedono più investimenti su sicurezza stradale

Deliveroo - 62% rider non si sente sicuro in strada : Roma, 16 lug., askanews, - Deliveroo, azienda leader mondiale dell'online food delivery, si schiera a fianco degli oltre 2500 rider per una viabilità migliore quando si viaggia in bicicletta e rende ...

DI MAIO - ’DIETROFRONT’ SUI RIDER/ Foodora e Deliveroo aprono a Decreto Dignità : “tavolo per maggiori tutele” : Foodora contro Di MAIO e il Decreto Dignità RIDER: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". Ministro incontra vertici Gig Economy: "meno rinnovi incarichi a termine"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:40:00 GMT)

Di Maio ai rider Foodora-Deliveroo : “meno rinnovi incarichi a termine”/ “Ok a contratto Nazionale Gig Economy” : Foodora contro Di Maio e il decreto dignità rider: “Se passa, addio Italia: vogliono tornare indietro al Medioevo". Ministro incontra vertici Gig Economy: "meno rinnovi incarichi a termine"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 16:13:00 GMT)

Rider contro Deliveroo : “Vogliono obbligarci a lavorare a cottimo”. L’azienda : “Falso” : Dopo l'incontro con Luigi Di Maio i Rider aspettano risposte: "I ministro del lavoro ha parlato solo di salario minimo, sarebbe la solita soluzione calata dall'alto, senza interpellare i precari". E intanto sulla piattaforma Deliveroo spunta un insolito messaggio: "Solo i Riders con tariffa a consegna possono fare il log in". Dall'azienda dicono che si è trattato solo di un errore del sistema.Continua a leggere

Di Maio incontra i rider. La risposta di Deliveroo : Luigi Di Maio oggi, come primo atto da ministro del Lavoro, ha voluto incontrare i rider, ossia i fattorini che lavorano per app come Deliveroo, Just Eat e Foodora che negli ultimi mesi sono stati protagonisti per le loro vicissitudini e sono diventati il simbolo dei lavoratori sfruttati e senza tutele. Di Maio, dopo averli incontrati, ha detto:"Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i rider, una ...

Rider - Deliveroo in prima linea per la tutela : Roma, 5 giu. , askanews, 'Deliveroo è in prima linea per la tutela dei Rider e mette a disposizione dei propri collaboratori un'ampia serie di tutele, anzitutto l'assicurazione gratuita per infortuni ...

Benedict Cumberbatch vero Sherlock Holmes - sventa rapina di una bici a un rider. E Deliveroo ringrazia : “Eroe” : Eroe per finzione e di fatto. Benedict Cumberbatch, 41 anni, lo Sherlock Holmes di una seguitissima serie tv, nonché interprete dei film The Imitation Game e del Dottor Strange dei fumetti Marvel, ha sventato una rapina intervenendo per difendere un impiegato di Deliveroo da quattro teppisti che gli volevano rubare la bici. È tutto avvenuto a Londra e, singolarità del caso, proprio a due passi dal 221B di Baker Street, l’indirizzo di Sherlock ...

Foodora e Deliveroo : la carta di Bologna per i rider? Serve tavolo nazionale : Bologna - «Pensiamo che l'iniziativa di Bologna sia corretta però se questa questione viene affrontata Comune per Comune si rischia una geopardizzazione che le aziende non riescono a gestire. Pensiamo ...

Il sindaco : 'Boicottate le aziende che non tutelano i rider' Just Eat - Glovo - Deliveroo e Foodora non firmano accordo : 'C'è un potere bellissimo ed enorme: se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. I bolognesi su questo saranno molto attenti. Un invito a ...

Matteo Sarzana - Deliveroo - : "Così tuteliamo i nostri rider" : Il country manager in Italia della multinazionale inglese: "Assicurazioni potenziate, pagamenti solo elettronici. Cosa chiediamo alle istituzioni? Una normativa che integri sicurezza e flessibilità"

Deliveroo : “Rendiamo azionisti i nostri 2mila dipendenti”. Ma i rider sono esclusi : Un investimento da 10 milioni di euro per rendere azionisti i 2mila dipendenti. Lo ha annunciato Deliveroo, tra i leader nella consegna di cibo a domicilio. Dall’iniziativa sono però esclusi i 35mila fattorini che operano in 12 Paesi, inquadrati come collaboratori e non lavoratori alle dipendenze. Nonostante questo Will Shu, fondatore e amministratore delegato di Deliveroo, ha definito la misura “unica nel suo genere perché coinvolge ...

Deliveroo - prima apertura verso i rider : arriva l'assicurazione gratuita : ROMA - arriva la prima apertura di Deliveroo verso i rider che lavorano per la piattaforma di consegna di cibo a domicilio. Il gigante londinese, che ha visto crescere il suo fatturato del 600% nell'...