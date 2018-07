De Rossi | “con CR7 Juve parte con tre piedi avanti”

calcioweb.eu

: LIVE dal ritiro dell'#ASRoma con Daniele De Rossi - OfficialASRoma : LIVE dal ritiro dell'#ASRoma con Daniele De Rossi - SkySportMotoGP : ???? @marcmarquez93 scatenato ???? Festa sugli spalti con i tifosi di Rossi ?????? #KingoftheRing #SkyMotori #MotoGP… - RomaRadio : Con noi c'è il capitano della AS Roma Daniele De Rossi: 'Andando avanti con l'età migliora l'approccio ai ritiri, c… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) “L’arrivo di Cristiano Ronaldo è un beneficio per il calcio italiano ma soprattutto per lantus che lo ha preso. E’ evidente che continuano a puntare a qualcosa di più in alto”. E’ il pensiero del capitano della Roma, Daniele De, sull’approdo di CR7 allantus. “Vincere 7 scudetti vuol dire fare le cose bene e significa che il campionato lo hai un pochino già ammazzato perché sei sempre riuscito ad essere migliore degli altri -prosegue il centrocampista ai microfoni della radio della Roma-. Comprare poi il giocatore che viene considerato il più forte al mondo significa puntare più in alto. Certo, si dovrà ambientare, le partite si dovranno giocare, la squadra dovrà iniziare a giocare per lui, non tutto è scritto e penso questo lo sappiano anche Allegri, lui e la società, ma sicuramente a bocce ferme è un partire 2-3...