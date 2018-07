De Laurentiis svela | Ecco perché non ho preso Cristiano Ronaldo

ilgiornale

(Di lunedì 16 luglio 2018) Aurelio Deha le idee chiare su come dovrà essere la nuova stagione del Napoli e dopo aver annunciato Carlo Ancelotti ha ora voglia di rinforzare la rosa da mettere nelle mani dell'ex tecnico di Milan, Chelsea, Psg, Real Madrid e Bayern Monaco. Il numero uno degli azzurri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss hato come Jorge Mendes gli abbia offerto: "Con Jorge Mendes c"è uno splendido rapporto di collaborazione e siamo stati da lui in Portogallo per portare avanti l"operazione per un portiere, poi però i problemi societari dello Sporting hanno fatto sì che ci tirassimo fuori dal possibile affare. È stato allora che Mendes mi ha proposto l"affare".Alla fine CR7 è approdato alla Juventus in una maxi operazione che costerà non poco al club di Corso Galileo Ferraris, tra ingaggio, cartellino e commissioni. Dehatoha preferito ...