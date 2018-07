DE LAURENTIIS | NO A CRISTIANO RONALDO-NAPOLI | ECCO PERCHÈ Cosa dirà il portoghese della

De LAURENTIIS : 'Cristiano Ronaldo-Napoli? Prima dissi sì - poi Vi spiego perché non l'ho preso' : ... avevo bisogno dei primi 250 milioni di fatturato che rappresentano il border line per noi' [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ]. ...

Napoli - clamorosa rivelazione di De LAURENTIIS : “ho trattato Cristiano Ronaldo” : Il Napoli poteva avere Cristiano Ronaldo. Tutto è nato dall’ottimo rapporto fra il procuratore Jeorge Mendes ed il presidente Aurelio De Laurentiis. Quando a Maggio il divorzio fra CR7 e il Real Madrid si era di fatto consumato, l’agente ha prospettato al presidente del Napoli la possibilità del clamoroso trasferimento. Dopo un paio di chiacchierata tra il vertice dei partenopei e l’entourage del calciatore il tutto si è fermato: ...

Napoli - carica Ancelotti e De LAURENTIIS per vincere contro la Juve di Cristiano Ronaldo : “abbiamo più fame - Sarri è stato grande e continueremo con la sua filosofia” : Carlo Ancelotti torna in Italia, sulla panchina del Napoli dopo aver vinto praticamente tutto in giro per il mondo. “Il Napoli ha creduto nelle mie capacità – ha detto oggi alla sua prima conferenza stampa di presentazione nel teatro di Dimaro-Folgarida, dove la squadra azzurra è in ritiro – e io avevo voglia di tornare in italia e ho deciso di sposare un progetto interessante ed una società che ha voglia di crescere e ...

Ronaldo - De LAURENTIIS : 'Welcome cristiano! Più sale e più pepe' : 'Welcome cristiano! Più sale e più pepe'. Lo scrive su twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dando il suo benvenuto al nuovo attaccante della Juventus, il cinque volte Pallone d'Oro ...

