Dazi minacciano ripresa E l' Fmi taglia le stime Pil dell' Italia

ilgiornale

: Fmi: stime al ribasso per il Pil italiano. Dazi minacciano crescita mondiale - #stime #ribasso #italiano.… - zazoomblog : Fmi: stime al ribasso per il Pil italiano. Dazi minacciano crescita mondiale - #stime #ribasso #italiano.… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Scure del Fondo Monetario Internazionale sulledi crescitana per quest'anno e per il prossimo. Nel 2018, prevede l'aggiornamento del World economic outlook, il Pil salirà'1,2% contro l'1,5% segnalato nel rapporto di aprile, mentre nel 2019 l'aumento si fermerà all'1%, lo 0,1% in meno rispetto al dato pubblicato nella primavera scorsa.Tra le causea frenata, spiegano i tecnici'istituto di Washington, ci sono "l'allargamentoo spread sul debito sovrano e le condizioni finanziarie più strette sulla sciae recenti incertezze politiche che impatteranno sulla domanda interna". A porre "rischi significativi" sulle "prospettive" del nostro paese, il rallentamento "nella realizzazionee riforme" e la vendita dei bondni che "ha ancora una volta messo sotto i riflettori le profonde sfide strutturali e la scarsa disponibilità di spazi fiscali a livello ...