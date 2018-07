Danni ingenti per grandinata a Pesaro

Maltempo - violenta grandinata a Pesaro : ingenti Danni : Una violenta grandinata durata circa 30 minuti stasera a Pesaro ha causato ingenti danni ad auto, tetti di case e fabbriche. I chicchi di ghiaccio, hanno rotto qualche lunotto posteriore di auto , abbozzato i tetti delle vetture, aperto le coperture dei capannoni. Una ventina le richieste di intervento ai vigili del fuoco e tante le richieste di soccorso. In città c’è stata anche una serie di black out. Ora il Maltempo sembra essersi ...

Maltempo - ingenti Danni nel Vibonese : lavori in corso : Dopo il forte Maltempo che ha interessato la Calabria in questi giorni, sono iniziati questa mattina da parte della Protezione civile, dei carabinieri e di alcuni volontari i lavori di posizionamento di alcuni sacchi di sabbia a protezione delle aree critiche per canalizzare le acque meteoriche. Con l’ausilio degli uomini di Calabria Verde si è poi proceduto alla rimozione dei detriti lungo alcune strade di Nicotera e Joppolo ieri colpite ...