Dalla Siria alla Crimea | un vertice interlocutorio sui dossier caldi

Profughi siriani ritornano a casa Dalla Giordania - : Secondo il ministro, i contatti della Giordania riguardanti la situazione nella Siria meridionale hanno lo scopo di prevenire spargimenti di sangue, sostenere una soluzione politica e aiutare i ...

Uscito vincitore Dalla guerra - Bashar al Assad sta cambiando la Siria : I sunniti sono stati spinti dalla guerra a lasciare il paese. La nuova Siria è più piccola, settaria e in macerie. Leggi

La fuga Dalla Siria verso gli ospedali del "nemico" : L'urlo del vento non è il solito, sulle alture del Golan. Parla di dolore e proviene dalle tende di tutti i colori raggruppate dove ci sia un filo di ombra a pochi metri dal confine di filo d'acciaio. Siamo vicino ai villaggi di Bir Ajam e al Briqa, ma potremmo essere ovunque sul confine guardato a vista dai soldati di Israele. L'armistizio con la Siria del 1974 prevede una breve area vuota. Subito oltre, stanno arrivando decine di migliaia di ...

Lucarelli stronca la rivista : "In fuga come Dalla Siria" : Milano - "Sono stata tre mesi a Rolling Stone e francamente un appello per una società aperta, libera e moderna me lo sarei aspettato più da Erdogan che dal mondo Rolling Stone Italia". È tranchant Selvaggia Lucarelli (nella foto) nell'attacco lanciato su Facebook alla rivista che ha raccolto intellettuali, star e starlette al grido "Noi non stiamo con Salvini" stampato sulla copertina arcobaleno. La giornalista, in un lungo post sul social ...

Odissea profughi in fuga Dalla Siria : 17.35 Decine di migliaia di civili sono ammassati nel sud della Siria per cercare riparo dall'offensiva governativa e russa contro le milizie anti-regime nella regione di Daraa. I profughi in fuga,secondo l'Onu,sarebbero circa 50 mila,una parte consistente è ammassata vicino alle alture del Golan,al confine con Israele,nella regione di Qunaytra, senza possibilità di ulteriore fuga visto che la confinante Giordania ha deciso di chiudere le ...

Da Homs a Torino - storia della famiglia Makawi : “Scappati Dalla guerra - gestiamo il primo ristorante siriano della città” : Sono arrivati in Italia nel 2016 dalla Siria grazie ai corridoi umanitari e oggi gestiscono il primo ristorante siriano di Torino. È la storia della famiglia Makawi, padre madre e cinque figli, scappata dal regime di Assad e arrivata in Italia: “In Siria facevo il meccanico e avevo un buon stipendio – racconta il titolare del ristorante Jamal Makawi, 54 anni, – ma ad un certo punto il regime ha iniziato a perseguitarci: sono stato in ...

La foreing fighter italiana Meriem Dalla Siria : 'voglio tornare in Italia' : Anche se dovrà andare in carcere, la givane, che oggi ha 22 anni e due figli, racconta la sua storia di donna e moglie di un jihadista - Meriem Rehaily, 22 anni, è la studentessa di origini marocchine ...

Fatima condannata a 9 anni Sonia vuole tornare Dalla SiriaChi sono le foreign fighters italiane : Nel giorno stesso in cui la corte d'Assise d'appello di Milano conferma la condanna in contumacia a 9 anni di reclusione per la trentunenne Maria Giulia Sergio, detta "Fatima" e passata alle cronache giudiziarie come la prima "foreign fighter" italiana, dalla Siria torna a farsi sentire Sonia Khediri, 21 anni, fuggita nell'agosto 2014 dal paesino di Oné di Fonte, in provincia di Treviso, per unirsi ...

Vladimir Putin dice che la Russia non ha in programma di ritirarsi Dalla Siria : Giovedì, in un discorso televisivo, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di non avere piani per ritirarsi dalla guerra in Siria. L’esercito «rimarrà lì finché la Russia ne trarrà vantaggio, e finché ci sarà da rispettare i nostri impegni The post Vladimir Putin dice che la Russia non ha in programma di ritirarsi dalla Siria appeared first on Il Post.

Russia - Putin : “Nessun ritiro immediato delle truppe Dalla Siria” : Russia, Putin: “Nessun ritiro immediato delle truppe dalla Siria” Russia, Putin: “Nessun ritiro immediato delle truppe dalla Siria” Continua a leggere L'articolo Russia, Putin: “Nessun ritiro immediato delle truppe dalla Siria” proviene da NewsGo.

Migranti - storia di Mahmoud - scambiato per scafista : “Fuggito Dalla Siria - ho passato un anno e mezzo in carcere da innocente” : Scappato dalla Siria a vent’anni, per evitare di essere richiamato dall’esercito del regime a reprimere nel sangue le proteste popolari contro Assad che in quei mesi riempivano pacificamente le piazze, nel 2012 Mahmoud è riuscito a raggiungere il Libano e da lì prima l’Egitto e poi la Libia. Dopo tre anni di lavoro come operaio a Tripoli, il giovane Siriano è riuscito a mettere insieme i soldi necessari per il viaggio della speranza sui barconi ...

Cremlino commenta appello di Putin per ritirare truppe straniere Dalla Siria - : Come chiarito da Peskov ai giornalisti, in Siria si trovano i rappresentanti di forze armate di alcuni Paesi la cui "presenza è illegittima dal punto di vista del diritto internazionale". "Conoscete ...

SCONTRO ISRAELE-IRAN/ Così la strategia per incendiare il Medio oriente passa Dalla Siria : Questa settimana, i 70 anni dello Stato di Israele vedranno l'apertura dell'ambasciata Usa a Gerusalemme. Silenzio sui morti palestinesi. E la pace si allontana. FILIPPO LANDI(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 06:08:00 GMT)SCONTRO ISRAELE-IRAN/ Jean: Netanyahu vuol distruggere il "ponte" tra Teheran e DamascoTRUMP vs IRAN/ Frattini: la rottura sul nucleare scatena la guerra di Israele in Libano