repubblica

: Dalla Nike alla 'Gioconda', la visita guidata al Louvre è firmata 'The Carters' - CatelliRossella : Dalla Nike alla 'Gioconda', la visita guidata al Louvre è firmata 'The Carters' - OBonomi : RT @Etica__: A VOLTE L'IGNORANZA è PREMIATA....MARCONI VINSE IL NOBEL MA NON RIUSCì A LAUREARSI (Medea giò) Un grandissimo Emilio Del Giud… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Il videoclip per 'Apeshit', primo brano estratto dall'album che Beyoncé e Jay-Z hanno scritto insieme, firmandosi come The, 'Everything is Love', è stato girato interamente nel museo più ...