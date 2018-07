Dalbert | “vogliamo dimostrare che Inter è tornata alla grande”

calcioweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) “Sono convinto che la squadra farà un grande campionato e una grande Champions League, dimostrando a tutti di essere forte di essere un grande club, non solo per la storia. Vogliamo far vedere a tutti che siamo tornati e che siamo tornatigrande”. Sono le parole del difensore dell’, ai microfoni della tv del club nerazzurro. Il terzino brasiliano dopo una prima stagione negativa punta a rilanciarsi. “Il primo anno è stato difficile, ma sono sicuro che quest’anno andrà molto meglio -aggiungedal ritiro dell’-. Sto lavorando duramente, sono molto motivato, voglio migliorare per me e per la mia famiglia”. L’ex giocatore del Nizza torna poi sulla vittoriosa amichevole con il Lugano: “La prima partita è andata bene, una vittoria importante. La squadra è riuscita a giocare bene, a entrare bene in ...